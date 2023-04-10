快訊

這麼狂？高雄大學法律系選學生會長 參選人自爆是「1450」

蘋果iPhone 15七大亮點一次看！新色露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝

共軍環台演習4架殲15現身 透露比夜間空中加油更強的新突破

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市府舉行廉政會報 張善政期許桃園脫胎換骨

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市政府今日舉行廉政會報，並由市長張善政（中）主持，也是新市府上任後首次召開。圖／桃園市政府提供
桃園市政府今日舉行廉政會報，並由市長張善政（中）主持，也是新市府上任後首次召開。圖／桃園市政府提供

桃園市政府今日舉行廉政會報，並由市長張善政主持，也是新市府上任後首次召開，張善政指出，在辦理採購招標過程中，要謹守分際，確保過程沒有不當因素涉入，才能吸引優質廠商投標，共同讓桃園脫胎換骨。

張善政要求新市府團隊要以「透明、公開、效率及清廉」，並要求同仁切記「熱忱、能力、效率、操守及領導風範」五大施政理念。達成「專業治理、廉能共好」施政目標，並成為科技、領先與幸福宜居城市的代名詞。

張善政在廉政會報中特別感謝監察院和法務部的幫忙，讓本次新任政務人員財產申報授權服務，大幅減少繁瑣的財產調查作業，也是第一個提議的地方政府，進而適用於全國。

會中經發局和捷工局分別報告「企業誠信」與「捷運土地開發案廉政平臺」成效。政風處長許志雲表示，企業誠信論壇可促進公私部門的對話，而廉政平台以預防性思維為出發點，於標案開始前，便分析潛存弊端風險供機關首長參考，並由檢調機關及專家建議解決方案。

許志雲說，而施工過程中，也會將工程進度及相關資訊公布於平臺專區網站上，強化外部監督，讓公務員勇於任事，廠商不受外力干擾，獲取合理利潤，民眾享受優良市政建設的共好策略。

張善政 財產申報

延伸閱讀

內定綠塘公園今開園啟用 張善政推這時間點來景最美

新加坡駐台北商辦處葉偉傑代表拜會張善政 邀9月訪星國

龜山國小將赴南韓爭取威廉波特資格 張善政：全力支持

上任百日滿意度達7成 張善政：擔任桃園市長感到光榮

相關新聞

小偷也沒轍！這個骨董保險箱僅專人會開鎖 苗栗市公所之寶

苗栗市公所一個日本製造百年骨董保險箱，僅有專人會開鎖，有時還會「卡關」，必須翻閱小抄才能解鎖，厚實的鐵製材質，小偷沒辦法...

桃園好難玩？蓋旅遊場館花42億 挨批「生孩子不會養」

桃園多次被指是最難玩的城市，市府觀旅局今天到議會工作報告，如何翻轉「難玩印象」成為關注焦點。議員舒翠玲直言，前市長鄭文燦...

上山體驗假日農夫 苗栗張姓兄弟拍到石虎

苗栗縣造橋鄉一對張姓兄弟，在自家山區種菜體驗假日農夫之餘，架設生態攝影機，想要了解並拍攝山區動物生態，沒想到竟然拍到當地...

蛋荒！ 天主教醫院2000顆復活蛋改發茶葉蛋

復活節有製作復活彩蛋習慣，但這2年國內蛋荒，天主教聖保祿醫院繼去年以皮蛋代替雞蛋，今年改以市售茶葉蛋製作特色復活蛋，今天...

桃市府舉行廉政會報 張善政期許桃園脫胎換骨

桃園市政府今日舉行廉政會報，並由市長張善政主持，也是新市府上任後首次召開，張善政指出，在辦理採購招標過程中，要謹守分際，...

自己政見自己推 鍾東錦有信心明年老人看診免掛號費

苗栗縣長鍾東錦選舉政見老人看診免掛號費，上任以來參加7家診所開幕「釋出善意」，最近獲得獅潭鄉唯一家診所響應，鍾東錦也有信...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦