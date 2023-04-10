桃市府舉行廉政會報 張善政期許桃園脫胎換骨

桃園市政府今日舉行廉政會報，並由市長張善政主持，也是新市府上任後首次召開，張善政指出，在辦理採購招標過程中，要謹守分際，確保過程沒有不當因素涉入，才能吸引優質廠商投標，共同讓桃園脫胎換骨。

張善政要求新市府團隊要以「透明、公開、效率及清廉」，並要求同仁切記「熱忱、能力、效率、操守及領導風範」五大施政理念。達成「專業治理、廉能共好」施政目標，並成為科技、領先與幸福宜居城市的代名詞。

張善政在廉政會報中特別感謝監察院和法務部的幫忙，讓本次新任政務人員財產申報授權服務，大幅減少繁瑣的財產調查作業，也是第一個提議的地方政府，進而適用於全國。

會中經發局和捷工局分別報告「企業誠信」與「捷運土地開發案廉政平臺」成效。政風處長許志雲表示，企業誠信論壇可促進公私部門的對話，而廉政平台以預防性思維為出發點，於標案開始前，便分析潛存弊端風險供機關首長參考，並由檢調機關及專家建議解決方案。

許志雲說，而施工過程中，也會將工程進度及相關資訊公布於平臺專區網站上，強化外部監督，讓公務員勇於任事，廠商不受外力干擾，獲取合理利潤，民眾享受優良市政建設的共好策略。