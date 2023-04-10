自己政見自己推 鍾東錦有信心明年老人看診免掛號費

苗栗縣長鍾東錦選舉政見老人看診免掛號費，上任以來參加7家診所開幕「釋出善意」，最近獲得獅潭鄉唯一家診所響應，鍾東錦也有信心，主導明年預算可以兌現政見。

苗栗縣65歲以上老人9萬8303人、占18.38%，鍾東錦選舉政見，老人看診免掛號費，1個人補助限額1000元，鍾上任以來，只要有新的醫療院所開幕，要求縣府衛生局列入縣長行程，他會盡量參加，溝通「推銷」政見。

鍾東錦說，至目前參加7家診所開幕，釋出善意得到很好的回應，其中，獅潭鄉一家診所日前開幕，這家診所是除了獅潭鄉衛生所外，全鄉唯一家有醫師駐診，診所醫師響應不僅65歲以上免收掛號費，還加碼3歲以下幼兒、單親家庭、低收入戶，及其他弱勢族群也免收。

縣府衛生局指出，65歲以上免收掛號費政策，必須有電腦系統配合，及相關的撥款等細節，衛生局持續規畫，並要徵詢醫療院所合作意願，再籌編預算送縣議會審查，希望明年預算可以順利推動。

鍾東錦推估65歲以上老人看診免醫療費、每人限額1000元，1年約需9000萬元至1億元，此外，育兒津貼加碼2000元、3000元敬老3節禮金、國中小營養午餐午餐加碼10元等社會政策，他都有信心會兌現。

他表示，縣府的財政目前還是行政院所控管，非法定福利支出，相對也要扣除統籌分配款補助，但統籌分配款最高扣除1億元，他評估照顧鄉親還是「划算」，縣府團隊努力開源節流，不辜負所望。