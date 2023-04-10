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全國街舞大賽6月新竹縣飆舞 總獎金達22萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府將在今年6月將舉辦第二屆全國街舞大賽「DANCE ON LIFE」，這次比賽項目有4項，總獎金達22萬元。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府將在今年6月將舉辦第二屆全國街舞大賽「DANCE ON LIFE」，這次比賽項目有4項，總獎金達22萬元。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府將在今年6月將舉辦第二屆全國街舞大賽「DANCE ON LIFE」，這次比賽項目有4項，總獎金達22萬元，竹縣提供年輕人發展街舞的平台，讓全國好手齊聚新竹縣較量舞技，而且不論參賽或觀賽，都可以參加抽獎，歡迎大家參與。

新竹縣今天舉行宣傳記者會，縣長楊文科與知名舞團舞者們同台尬舞，展現街舞的青春活力，並邀全國街舞好手踴躍報名，到新竹縣大秀舞藝。

記者會上首度發表本屆街舞大賽宣傳影片，以及賽會專屬饒舌歌曲「DOL行路舞風」，由饒舌團體DREAM ZOON演唱，歌曲內容結合新竹縣獨有特色與嘻哈元素，期待以熱血、活力貫穿全場賽事。 

楊文科說，今年的比賽在6月3日、4日舉辦，歡迎全國街舞好手報名參加。教育局指出，本次街舞大賽在6月3日、4日於水圳森林公園登場，分為K-POP排舞賽、團體排舞賽、ALL STYLE 2 ON 2、霹靂舞2 ON 2共4項比賽項目並免收報名費，總獎金達22萬元。 

楊郡慈表示，大賽由SYM冠名贊助，泰舍實業及泰元國際開發協力贊助，即日起至5月20日開放線上報名，參賽者與到場參與的民眾，更有機會抽獎獲得SYM提供的KRN與JET SL機車。 

此外，比賽期間還有「大師街舞教學」活動，邀請百川、小p、哈利、田一德等街舞評審，分時段免費教學，另有「藝起玩市集」加入規劃的40個好吃又好玩攤位，以及結合本次活動特色的AR街舞擴增實境體驗，詳情請持續關注活動網頁https://danceonline.com.tw，或新竹縣政府教育局青年事務科臉書粉絲專頁。

街舞 新竹 楊文科

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