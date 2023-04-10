生命園區說明會遭抗議 楊文科：不是遇到反對聲就停

新竹縣政府上周六在新豐鄉舉辦生命園區說明會，現場抗議民眾湧入、雙邊未有共識，民眾更砲轟新竹縣長楊文科兩次都沒到場，楊文科今天回應「他有沒有到場，沒有什麼關係，如果以此不理性的行為，溝通是沒有用的，應該是提出問題，而不是講似是而非的道理，縣府的決策是考量到大眾利益，絕對不會犧牲大家的利益，他也會理性與民溝通來推動政策，不是遇到反對就停止。」

民政處長賴江海今天早上在縣府會報中說明，當天有全部聽完意見，都是同樣的議題，裡面也有錯誤的訊息，他當場有回應。針對生命園區，民政處會做最完善的規劃，興辦事業計畫進行中，全部通過後才會繼續走下去，縣府會用最審慎嚴謹的態度面對民眾。他再次強調，「這是為了全縣來做，不是為了鄉鎮或是個人來做，縣府會逐步來完成。」

上周新豐場說明會，現場也來了不少政治人物，並且表態相關意見，其中前立委徐欣瑩認為竹縣沒有迫切需要蓋生命園區，並當場簽下「政治人物反縣立生命園區承諾書」。對此，賴江海今天也在縣府會報中回應，徐欣瑩沒有為全縣縣民的利益設想，只為自己的，她甚至指責縣府做不需要的蹭餓，政治人物不應該是這種高位，應該全面性考量，不能當場討好少部分民眾，應該要正反兩面都講。那是徐的個人立場，不代表政府立場，「我們做生命園區，假如有不適合的，縣府要修正，一定會耐心的修正，聽取民眾的意見做做完善的工作。」對此，本報詢問徐欣瑩看法，尚未有相關回應。

楊文科也表示，生命園區一案總會有些不同的意見，「針對不同的意見，我們必須要有誠意來溝通說明。」就怕這些不同意見的人，不是本地人，而是外面的人提供不正確的消息，但是不管如何，這些都是必須要聽取的意見。

楊文科說，在政策推動時，若有比較不妥當的地方，我們就要修正，若妥當的話，就要做更完美的規劃。「政治人物也是很為難的，在現場的狀況做表態，我們尊重他們的表態。」在推動政策上，是為了所有鄉親的利益來著想，民間可以做、政府更可以做，且做的會更好更完善，這是我們的理念，推動政策絕對要有很大的耐心，必須溝通、說明讓人民了解，讓政策順利完成。