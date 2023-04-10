小偷也沒轍！這個骨董保險箱僅專人會開鎖 苗栗市公所之寶
苗栗市公所一個日本製造百年骨董保險箱，僅有專人會開鎖，有時還會「卡關」，必須翻閱小抄才能解鎖，厚實的鐵製材質，小偷沒辦法破壞、也搬不走，至今成了市公所之寶。
市公所在苗栗市府前路建築約50年歷史，公所計畫爭取改建，但經費過於龐大，目前持續推動中，一個比公所建築還老的保險箱意外引起話題，許多員工津津樂道，保險箱保存良好見證歷史。
公所指出，市公所前身在苗栗市中正路的苗栗鎮公所，保險箱應該更早於日治時期，1974年隨著鎮公所搬遷，雖早已沒有列入財產，但因功能維持不錯，至今仍使用存放小筆零用金，及一些臨時文件。
「有時候放連假長一點忘記密碼，還會打不開鎖」！公所出納人員說，保險箱歷史可能超過百年，開鎖必須經3道手續，還有一個不知道功用的磁性裝置，其中密碼鎖全是日本文字，必須很仔細比對，有時也會卡關，小抄以備不時之需。
市公所資深員工印象中，保險箱有險些遭竊的紀錄，多年以前保險箱發現被搬至辦公室外走廊，外表也有2處破壞油漆剝落的痕跡，應該是竊賊打不開，又太過沉重搬不走，最後沒有偷成，留在市公所。
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