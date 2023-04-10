竹市東區重要道路號誌大停擺 市府搶在近午前修復完成

新竹市東區重要路段包括光復路、關新路、食品路等多路口紅綠燈，今天上午9點多忽然失去運作，許多號誌只閃黃燈，導致交通大亂，警方獲報立刻派員到現場協助疏導交通；對此，市府交通處指出，號誌失去運作的原因為號誌中心電腦參數出問題，已於上午11點左右修復完成。

交通處表示，今早9點確實接獲民眾反映，市區出現交通號誌故障等問題，市府立即派員檢修，初步了解應是近日交通號誌重整時，有電腦部分參數出現問題，趕緊緊急維修，目前已全數修復完畢，後續會深入檢測故障原因。

今天有不少民眾分別向民進黨市議員劉彥伶與警方反映，指出上午尖峰時刻東區多條重要道路的紅綠燈卻無法運作，全數在閃黃燈，使汽機車無所適從，民眾過馬路也膽戰心驚，原以為又是停電造成，但今天東區並無停電。

新竹市警二分局獲報，立刻派員引導交通，維持交通順暢與安全，市府交通處則抓緊時間檢修。