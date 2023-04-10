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桃園好難玩？蓋旅遊場館花42億 挨批「生孩子不會養」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市觀旅局工作報告，議員點名崙坪文化地景園區（圖）等景點建設花費高卻效益低落，呼籲市府要串連各景點。圖／市府提供
桃園市觀旅局工作報告，議員點名崙坪文化地景園區（圖）等景點建設花費高卻效益低落，呼籲市府要串連各景點。圖／市府提供

桃園多次被指是最難玩的城市，市府觀旅局今天到議會工作報告，如何翻轉「難玩印象」成為關注焦點。議員舒翠玲直言，前市長鄭文燦任內興建多項旅遊場館，其中12項就耗資42.5億，但不只對觀光無助益，還增加市府負擔，「不能孩子生了卻不會養」。議員楊朝偉、陳韋曄也批評，桃園旅次連續5年在六都吊車尾，要求應對觀光景點品質深刻檢討跟改進。

根據交通部觀光局調查，六都中，國人旅遊旅次比率新北市11.7％居冠，依序台中市11.3％、台北市9.2％、台南市9.2％、高雄市8.6％，桃園為6.3％，連5年最後1名。

舒翠玲表示，鄭文燦任內桃園興建多項場館，包括海螺文化體驗園區花3.8億、台灣客家茶文化館5.1億、乙未保台紀念公園4.2億、竹圍漁港遊艇碼頭2億、北區客家會館1.2億、橫山書法藝術館2.3億、桃園市立美術館3.4億、大溪老街整建1.7億、大園原住民創意園區9.4億、鳳飛飛紀念館2.9億、鄧雨賢音樂廳3.2億、馬祖新村1.2億、崙坪文化園區2.1億，上述12項工程總共花費42.5億。

舒翠玲表示，這42.5億中，不少場館都有前瞻計畫挹注，聽起來景點很豐富，實際到場卻沒亮點，完全吸引不了遊客；包括北區客家會館、乙未保台紀念公園、崙坪文化地景園區等地，啟用以來更收支短絀、110年度營運支出共1585萬元，收入卻僅10萬元，嚴重入不敷出，造成市府嚴重財務負擔。

舒翠玲說，這些場館不只營運績效糟，每個景點間的車程都要半小時以上，在沒有大眾運輸的狀況下，民眾只能自己開車，進一步惡化交通。

議員葉明月、楊朝偉、陳韋曄、林政賢表示，桃園觀光最大的問題，就是景點間的距離都很遠，市府必須思考如何串連各個景點，且觀旅局預算年年增加，發展觀光要有策略，包括山海線及都會區發展都應兼顧。議員許家睿指出，桃園許多活動交由農業局、文化局舉辦，卻不見觀旅局角色，呼籲要增加跨局處合作。

桃園 舒翠玲 觀光

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