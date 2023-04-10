快訊

2019年播三市長合體出現「鳳凰雲」挨罰40萬 中天打官司抗罰勝訴

世紀流水席！高雄總鋪師辦200桌「超豪華菜色圖輯曝光」一桌要價2萬以上

文化部忽拍板國漫館 延宕迷航5年後為何2個月快速定案

苗栗第4家觀光遊樂業 頭份尚順育樂世界正式揭牌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
尚順育樂世界今天舉辦「觀光遊樂業揭牌儀式」記者會，縣府並核發觀光遊樂業執照，正式成為苗栗第4家觀光遊樂業。圖／縣府提供
尚順育樂世界今天舉辦「觀光遊樂業揭牌儀式」記者會，縣府並核發觀光遊樂業執照，正式成為苗栗第4家觀光遊樂業。圖／縣府提供

苗栗縣觀光遊樂業再添一家！隨著國內疫情慢慢解封，觀光旅遊業逐步重啟終於迎來春燕，尚順育樂世界今天舉辦「觀光遊樂業揭牌儀式」記者會，縣府並核發觀光遊樂業執照，正式成為苗栗第4家觀光遊樂業，讓遊客來玩的安全又盡興。

現場由縣長鍾東錦、文化觀光局長林彥甫、尚順育樂世界總裁陳明朝及觀光業界等嘉賓蒞臨共同揭牌見證。林彥甫表示，之前疫情仍嚴峻時，業者就超前布署，預先做好解封的準備，在去年7月，經各個權責機關依據觀光遊樂業管理規則相關規定查驗，確認尚順育樂世界符合觀光遊樂業之標準。

尚順育樂世界為亞洲首創、台灣唯一的全室內5D體感主題樂園「尚順育樂世界」，打造滿足各年齡層遊客搭乘喜好，實現真實世界中難以滿足的情境等設施娛樂體驗，自2015年開幕以來已吸引超過百萬人造訪，

縣長鍾東錦也表示，尚順育樂世界為苗栗縣內指定觀光地區，並正式經縣府核准經營觀光遊樂業設施，成為交通部觀光局全台主題樂園的合法觀光遊樂業，持續為遊客打造友善旅遊環境，讓更多遊客知道苗栗不僅好山好水還有好玩的室內樂園，期許尚順育樂世界持續為苗栗帶來觀光熱潮，帶動地方觀光經濟，更歡迎全國各地民眾前來體驗。

鍾東錦 觀光局

延伸閱讀

徐耀昌、鍾東錦同框選舉？ 菜園驅鳥旗幟穿越時空11年

「金泉獎」泰安溫泉限定優惠 鍾東錦期許觀光融入文化

頭份儲能場設置案引發民眾疑慮 縣府會勘要求停工

苗栗縣竹南長青學苑今開學 鍾東錦：補助加碼到50萬元

相關新聞

這個骨董保險箱小偷也無從下手 苗栗市公所之寶

苗栗市公所一個日本製造百年骨董保險箱，僅有專人會開鎖，有時還會「卡關」，必須翻閱小抄才能解鎖，厚實的鐵製材質，小偷沒辦法...

竹市東區重要道路號誌大停擺 市府搶修近午前修復完成

新竹市東區重要路段包括光復路、關新路、食品路等多路口紅綠燈，今天上午9點多忽然失去運作，許多號誌只閃黃燈，導致交通大亂，...

桃園好難玩？蓋旅遊場館花42億 挨批「生孩子不會養」

桃園多次被指是最難玩的城市，市府觀旅局今天到議會工作報告，如何翻轉「難玩印象」成為關注焦點。議員舒翠玲直言，前市長鄭文燦...

苗栗第4家觀光遊樂業 頭份尚順育樂世界正式揭牌

苗栗縣觀光遊樂業再添一家！隨著國內疫情慢慢解封，觀光旅遊業逐步重啟終於迎來春燕，尚順育樂世界今天舉辦「觀光遊樂業揭牌儀式...

市值千億不動產沒人要 桃園市近10萬筆房產無人繼承

桃園市政府公告本年度逾期未辦理繼承登記的土地計4495筆、建物358棟，依土地公告現值超過81億元。而目前累計未辦理繼承...

桃園公車候車亭智慧站牌缺電虛設 台電：4月底前施工

桃園市平鎮區中豐路、宋屋段及桃園12處公車站候車亭完工後，卻因公車到站顯示器無法通電至今無法啟用，加上全市69處智慧性站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦