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市值千億不動產沒人要 桃園市近10萬筆房產無人繼承

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市政府公告累計未辦理繼承登記土地共9萬5965筆、面積逾1395公頃；建物共3706棟，總價近1千億。圖／桃園市地政府地政局提供
桃園市政府公告累計未辦理繼承登記土地共9萬5965筆、面積逾1395公頃；建物共3706棟，總價近1千億。圖／桃園市地政府地政局提供

桃園市政府公告本年度逾期未辦理繼承登記的土地計4495筆、建物358棟，依土地公告現值超過81億元。而目前累計未辦理繼承登記土地共9萬5965筆、面積逾1395公頃；建物共3706棟，總價近1千億，期滿若仍未辦理登記，則移請國有財產署公開標售。

地政局表示，本年度逾期未辦理繼承的不動產公告期間自4月1日起至6月30日止，期滿後如仍未辦理，即予列冊管理15年；若期滿仍未辦理，則移請國有財產署公開標售。如不知道祖先有無遺留之不動產，可至桃園市政府地政局網站進行查詢。

地政局指出，公告資訊會張貼於不動產所在地的地政事務所、區公所及被繼承人原戶籍所在地公所及村里公布欄，依據土地法第73條及73條之1規定，繼承登記應自不動產所有權人死亡之日起6個月內辦理，每逾1個月處應納登記費額1倍之罰鍰。

地政局說，若超過1年未辦理繼承登記，經地政機關查明後，於每年4月1日公告繼承人於3個月內聲請登記，公告期滿後如仍未辦理，即予列冊管理15年；期滿仍未辦理，則移請國有財產署公開標售。

許姓業者表示，未辦理繼承的原因通常會是繼承人太多，或是繼承人已不在台灣，若不動產是位於精華地段，則還會有開發公司花費心思和成本去做整合，如果不是精華地段，則就乏人問津，也比較少人會去注意。

財產 桃園

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