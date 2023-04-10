桃園空品感測物聯網 榮獲2023全球智慧50大獎

桃園市環保局「以空品感測物聯網平台作為桃園工業區的空品治理」為題，參加美國智慧城市連結組織舉辦的第7屆智慧50年度大獎，入選前50大城市，工業區空污治理獲國際肯定。

環保局長陳世偉今天接受媒體聯訪表示，環保局2月「以空品感測物聯網平台作為桃園工業區的空品治理（The Governance of Air Quality In Taoyuan IndustrialParks By IoT Air Quality Platform）」為題參賽，榮獲「2023年全球智慧50大獎」，在工業區空氣品質的智慧治理成果獲國際肯定。

陳世偉指出，環保局從103年陸續導入不同的科技裝置或軟體，今年1月以物聯網的架構進行整合及強化，將環境監控中心定位為戰情中心並將所有稽查裝置，包含稽查員手持平板、E化派遣定位系統、空品感測器、氣象儀器、智慧空品平台、AI判煙系統等組織成物聯網平台（IoT Platform），強化整個工業區的空品治理策略。

陳世偉說，目前空品感測器針對13個工業區與2個小型聚落進行監控，共計1000台，當監控中心收到陳情，可利用E化派遣系統派員前往稽查，稽查員在途中即以手持式平板查詢彙整相關資訊，以利加速判斷可疑污染源，達成智慧稽查目的。

環保局表示，統計107年到111年間共告發301件，平均每年50件。在107年至112年3月22日期間，裁處金額達新台幣3436萬元，整合的物聯網平台不但可加強稽查效能、持續即時監控及告警外，也可作為區域污染事件應變及決策使用。