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桃園公車候車亭智慧站牌缺電虛設 台電：4月底前施工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園12處公車站候車亭公車到站顯示器至今無法通電啟用，形同虛設。圖／黃敬平提供
桃園12處公車站候車亭公車到站顯示器至今無法通電啟用，形同虛設。圖／黃敬平提供

桃園市平鎮區中豐路、宋屋段及桃園12處公車站候車亭完工後，卻因公車到站顯示器無法通電至今無法啟用，加上全市69處智慧性站牌LED資訊無法通電也是至今無法啟用，形同「虛設」，引起議員、民眾質疑，台電桃園區營業處今天上午表示，由於包商契約銜接問題重新招標處理，向桃園市府等單位申辦土石方計畫書，預定4月底前進場施工啟用。

市議員黃敬平、平鎮區民眾最近發現平鎮多處公車候車亭未啟用，民眾誤為「壞掉了」，黃敬平了解後發現是公車候車亭的公車到站示器，台電遲遲未通電造成，他不滿批評市政府行政效率，並說未通電的公車候車亭是「幽靈候車亭」。

桃園市府交通局表示，因為台電新舊契約銜接問題，造成全市完工驗收12處公車候車亭（平鎮3處）及69處智慧型公車站牌（平鎮26處），分別因公車到站顯示器、公車LED資訊未通電無法啟用，已聯繫台電最快本周在平鎮進場施工啟用。

台電桃園區營業處表示，去年至今年2月底，總計桃園12處公車候車亭及69處，LED智慧型站牌申請案未通電，主要是該處包商契約銜接問題，已完招標作業及申請路權，現正向桃園市府及台北港申辦土石方計畫書，並盡速安排人力及期程，配合市府公車亭內線設置及外線竣工送電，預定4月底前進場施工，讓公車候車站及智慧型站牌趕快啟用。

桃園69處智慧型站牌LED資訊至今無法通電啟用，形同虛設。圖／黃敬平提供
桃園69處智慧型站牌LED資訊至今無法通電啟用，形同虛設。圖／黃敬平提供
桃園12處公車站候車亭公車到站顯示器至今無法通電啟用，形同虛設。圖／黃敬平提供
桃園12處公車站候車亭公車到站顯示器至今無法通電啟用，形同虛設。圖／黃敬平提供

公車 桃園 台電

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