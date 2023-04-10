新竹公園5座逾百年古砲砲體鏽蝕 市府委託台藝大修復

新竹公園存放2座清製與3座英製前膛鑄鐵砲，5座古砲皆超過百年歷史，因反應清代軍事史發展進程且台灣現存福州砲數量稀少，極具軍事研究價值，不過這些古砲經風吹日曬雨淋，表面及砲膛內部均出現鏽蝕現象，市府委託國立台灣藝術大學進行古砲修復工程，預計今年10月修復完成後復位原址展示，讓更多民眾認識並親近新竹市珍貴文化資產。

文化局說明，5座古砲於2017年指定為竹市一般古物，可謂見證過去新竹軍事發展情形，為清代加強海防重要的軍事物證，呈現清代火砲發展不同面貌。其中「清道光22年前堂鑄鐵砲」、「英製布倫菲爾式前膛鑄鐵砲」為福州生產的火砲，在台灣現存數量不多，相當珍貴。

「清道光22年前堂鑄鐵砲」有陽鑄銘文，是距今已近180年清道光22年（1842年）所鑄，為台灣唯一現存於鴉片戰爭期間鑄造的火砲，頗具歷史價值與教育意義。

文化局指出，因古砲存放環境為室外開放空間，經風吹日曬雨淋，砲體表面及砲膛內部均出現鏽蝕現象，部分古砲甚至鑄鐵表層已完全剝落現象，嚴重影響其砲體結構，為延續古砲生命週期，去年10月獲文資局核定補助竹市5座清代古砲，保存修復計畫總經費315萬元、中央補助220.5萬。市府在古砲運送台北修復前，特針對現況環境提出搬運流程計畫，確保古砲運送過程不會損及古物本體。