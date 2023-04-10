綠線通車延宕 桃捷工程局長：未來山手線願景仍不變

桃園捷運綠線通車時間將延至2030年，但市府規劃，未來一車到底的部分，將會以綠線為主體，行經部分機場捷運的路線，以仿照日本山手線的方式，打造桃園捷運的環狀線。機捷則因車廂過長問題，未來將固定行駛機場捷運路線。

有民代於議會提出質詢，詢問機場捷運延伸案環北站（A22）至未來的老街溪站（A23站）、中壢車站（A24站）系統整合問題，是否會影響捷運綠線一車到底的規劃，捷運工程局長劉慶豐表示，捷運系統整合問題2017年當初就已規劃。

劉慶豐表示，綠線與其他路線整合的問題，在規劃階段就已納入考慮，但因月台長度及車廂不同的關係，機場捷運僅能行駛至中壢車站，但綠線則可以行駛機場捷運A16至A23的路線，待綠線延伸中壢通車之後，將可串連成為桃園境內的山手線。

劉慶豐說，綠線車輛因為中運量系統，1列車僅有2節車廂，總長約35公尺；機捷車輛則採高運量系統，1列車有4至5節車廂，總長約82公尺。所以綠線車輛停靠機捷月台是沒有問題的。

劉慶豐指出，像是車廂靠近月的間隙不能太大，寬度必須和機場捷運一樣，未來的月台閘門，會採活動式設計，以適用不同車輛的開門位置，而其他的機電、號誌相容問題，台北捷運已有許多經驗，都不會是問題。