動物非死即傷！捕獸夾、山豬吊神出鬼沒 動保團體解救很憂心

台灣之心愛護動物協會在苗栗卓蘭、通宵、苑裡等地區，常在執行流浪犬絕育任務中發現誤觸獸夾、山豬吊等陷阱的犬隻。近二年，台灣之心協助的獸夾、山豬吊犬隻就高達6隻，其中一隻狗，甚至二隻前腳都因獸夾或山豬吊而殘缺斷肢。

台灣之心表示，這隻狗出沒的周邊地區，也能看見其他缺少一隻腳的犬隻，顯示獸夾等獵具在此地區的使用很氾濫，造成嚴重傷害。

台灣之心在苗栗縣淺山區針對有繁殖風險的母犬，進行全面絕育計畫，從源頭阻斷流浪犬貓數量過多的困境。台灣之心表示，獸夾與山豬吊為無差別式攻擊的獵捕器具，不論是野生動或犬貓皆深受其害，且通常動物被人發現時，這類獵具已造成難以挽回的結果。

台灣之心表示，2022年3月開始，農委會已將山豬吊列為禁止使用於捕捉動物的方式，但未與獸夾一樣不得製造、販賣、陳列或輸出入。目前連一般的電商平台都能輕易購買到山豬吊，甚至在平台上也有明確違法的金屬獸夾。

台灣之心呼籲農委會，除了推動精準式的改良獵具及更完善的法律，也應透過其他更積極的方式取締違法販售的電商平台。地方政府可透過各縣市動保自治條例的擬定，讓獸夾及山豬吊能有更完善的規範，民眾若發現獸夾及山豬吊等金屬套索陷阱，請聯絡當地主管機關移除，包括縣市政府農業單位或動保處，台灣之心期許未來不再有更多無辜動物因這樣的陷阱而受傷、喪命。