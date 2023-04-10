竹市裝卸貨停車格7月將智慧開單 避免長期占用

新竹市裝卸貨停車格每小時收費20元，未搭配限時措施，導致有些無裝卸貨車輛會長時間占用車格，對此，市府決議將於今年7月在全市23處較常被占用的路邊「裝卸貨停車格」設置智慧停車柱，試辦智慧停車收費及科技執法，使用路邊智慧開單設備取代人工開單，按時計費並開罰，希望解決裝卸貨停車格週轉率低的問題，保障真正有裝卸貨需求民眾的使用權利。

交通處表示，過去路邊停車格的管理方式主要以人工收費為主，不僅收費效率低、耗費人力、且停車單易遺失，無法即時掌握路邊車格使用狀況等問題。智慧停車柱開單設備透過智慧計時及影像辨識，取代傳統人工巡場開單，採無紙化收費，不僅能夠提升作業效率及精準管理停車格使用狀況，同時以科技執法來解決裝卸貨車輛長時間占用、占用取締不易等問題。

交通處說，市區23處裝卸貨停車格今年7月試辦智慧停車開單及科技執法，有30分鐘緩衝時間提供裝卸貨車輛免費停車，超過30分鐘就開始計時收費，停車超過1小時，智慧車柱就立即拍照存證實施科技執法，後續依道路交通管理處罰條例第56條處600元至1200元罰款。

交通處表示，智慧停車柱系統採雙AI車牌辨識運作，不僅作業速度快、辨識準確度高達99.99%，當車輛停入車格後，自動偵測並建立車輛停靠的照片及數據資料即時傳送至系統後台，同時提供辨識、計時及收費等多種功能，且內建電池並以太陽能綠色能源做為備援電池充電使用，讓民眾進出停車更安全、方便及達到低碳環保節能目的。使用者取車時可直接以手機掃瞄QR-code後，進行多元支付繳費，並享有停車費9折優惠。