桃園12公車候車亭69智慧站牌未通電 議員：幽靈候車亭
桃園市平鎮區中豐路、環南路口及延平路三段等3處公車站候車亭，市府交通局完工驗收8個多月，停車亭的公車到站顯示器至今無法使用，民眾誤為壞掉了，市議員黃敬平今天下午表示，向交通局查詢是台電根本沒有通電，竟是「幽靈候車亭」，他批評「這是什麼爛行政效率」，顯示器難不成是裝飾品？
市府交通局表示，全市目前完工驗收的公車候車亭的公車到站顯示器尚本通電啟用，包括平鎮3處在內總共12處，全市智慧性站牌LED資訊無法通電總共69處，其中平鎮26處，由於台電招標作業延誤尚未通電使用，未來將持續要求台電趕快通電啟用。
黃敬平說，為提供民眾公車候車安全，他去年向市府爭取在平鎮區中豐路、環南路口及延平路三段，增設2處公車站候車亭，但是候車亭的公車到站顯示器裝好至今，竟然螢幕還是黑黑的，民眾一直向他陳情說該公車到站顯示器壞掉了，他也以為是壞掉，最近一直要求交通局改善，才知道是台電根本還沒有通電原因，竟成為「幽靈候車亭」？
台電表示，今年初因為新、舊合約交接問題，造成公車候車站遲遲無法通電，3月底招標新包商得標後，準備近期施工通電。
市府交通局表示，平鎮中豐、環南路去年7月底完工，台電招標作業延誤，公車到站顯示器無法通電，台電至上月底完成包商招標及陸續完成電力外線穿纜工程，預定下周內檢驗送電啟用，未來等待台電送電的公車站亭，會貼出「等待台電送電中」告示，以免民眾誤為設備故障。
黃敬平表示，他爭取平鎮設公車候車亭蓋好都快一年，竟然尚未通電，「我不忍了！這是什麼爛行政效率」？公車到站顯示螢幕沒接電，難不成是裝飾品、還是裝心酸的？這種情形不只有平鎮，市府交通設施驗收不能只驗收外觀，內部基本通電與否也要徹底檢驗，落實內外檢驗程序，市政府「螺絲要拴緊一點」。
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