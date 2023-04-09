徐耀昌、鍾東錦同框選舉？ 菜園驅鳥旗幟穿越時空11年

苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌是政治盟友，徐2011年選立委、鍾去年選縣長的旗幟，最近被發現插在苗栗縣獅潭鄉鳴鳳古道旁的菜園驅鳥，同框也耐人尋味。

鍾東錦去年底以無黨籍身分勝選縣長，獲得徐耀昌力挺，最近有眼尖民眾發現，徐、鍾的競選旗幟竟然在獅潭鄉鳴鳳古道旁的菜園同框，一些地方人士認為徐選立委、鍾選縣長相隔11年，實在難以想像。

他們說，選舉旗幟迎風發出聲響，部分農家視為驅鳥利器，選舉投票結束後，第一時間搶收旗幟，再利用插在農田或菜園驅鳥，徐耀昌的旗幟應該是2011年底選立委時製作，旗幟還可以用到現在，「真的是很耐用」！

此外，徐耀昌交棒鍾東錦，兩人交好也是政治盟友，勢力在政壇占有一席之地，徐去年底2屆縣長任滿，目前活躍在地方，地位備受尊崇，而國民黨下屆立委選舉，苗栗縣列為第二階段，預計本月中旬開始相關作業，徐耀昌雖沒有表態，但是可能人選，徐選立委、鍾選縣長的旗幟同框耐人尋味。