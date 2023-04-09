桃園復興羅浮溫泉封園施工 觀旅局長：最快9月泡湯吸客

桃園市府打造復興區羅浮溫泉景點，趁4月泡湯淡季封園重新修繕，市府觀旅局長周柏吟今天下午表示，因為羅浮溫泉泡腳湯池水溫無法保持、水量不足，決定進行溫泉接管及擴增儲存空間工程，預定最快9月完成溫泉接管工程，推動羅浮溫泉泡湯旅遊。

復興區羅浮溫泉湯池，2021年11月開幕，泡腳池之外，增設高、中溫及冷水、兒童池、SPA池及藥草浴池6個湯池（水溫41度），為碳酸氫鈉泉池，市府風景區管理處在復興區羅浮溫泉湯池張貼公告，4月起「（羅浮溫泉）暫停營業」，配合辦理小烏來風景特定區羅浮溫泉管路及泡腳池整修工程，請民眾暫時不要前往復興羅浮溫泉泡腳、泡湯，以避免白跑一趟。

周柏吟表示，為發展今後羅浮溫泉區，打造溫泉一條街，吸引遊客觀覽，加上羅浮泡腳、湯池出現漏水等結構問題，羅浮溫泉現在湯池用水最多120噸，無法滿足未來私人溫泉民宿、湯池使用，接管整修工程未來須擴充至少250噸以上，增加溫泉儲水空間，以利後續推動私人溫泉民宿、湯屋。