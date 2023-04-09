讓毛小孩善終！桃園首家「合法」寵物殯葬業 4月開幕

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聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園第一家合法化的寵物生命紀念業，今年4月即將在新屋開幕。本報資料照片
桃園第一家合法化的寵物生命紀念業，今年4月即將在新屋開幕。本報資料照片

桃園過去沒有合法寵物生命紀念業，市議會去年底通過市府提出的「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，首家獲核可的寵物生命紀念業4月即將開幕，提供臨終規畫、火化及追思一條龍服務。市府動保處長王得吉表示，陸續還有2、3家業者提出申請，目前正在審核中，但短期內市府不會規畫公營的寵物生命園區，會先協助民營業者發展。

現代民眾對寵物後事越來越重視，坊間出現許多寵物殯葬業者，過往卻沒有專屬法令得以規範，直到去年12月底，桃園終於跟進台中及苗栗，通過自治條例，明訂寵物生命紀念業設置及管理規定。

王得吉表示，目前中央相關法令仍在研擬中，因此桃園以自治條例為依據，法令比多數縣市進步；依照法規，經營寵物生命紀念業須向市府提出申請並經相關局處審查，通過後業者需將用地變更為特定目的事業用地，包括設置寵物火化、骨灰貯存設施、遺灰再處理設備，也應符合土地使用管制相關規定。未經許可擅自經營者，可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，拒不停業者，得按次處罰。

桃園第一家獲核可的寵物生命紀念業，4月即將在新屋區濱海路上開幕。業者表示，園內將安排合格寵物臨終服務師，並設有羽化別館、納骨塔位、樹葬花葬區及無主寵物慰靈碑，火化則可選擇個別或集體並依不同重量計費，讓飼主好好為寵物送行。

雖然桃園已立法管理寵物生命紀念業，不過議員李宗豪、楊家俍、陳美梅、林政賢等人，也關心是否設置公辦寵物生命園區。對此，王得吉表示，市府短中期內並未規畫公營的寵物生命園區，會持續朝公私協力方向協助民營業者發展。

寵物 桃園

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