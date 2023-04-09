「金泉獎」泰安溫泉限定優惠 鍾東錦期許觀光融入文化

苗栗縣泰安溫泉今年獲觀光局「金泉獎」肯定，縣府今天辦理「相浴泰安，幸福原湯祭」活動，推出限定優惠，縣長鍾東錦並以自身經驗為例，期許觀光融入文化加分，讓遊客帶親友喜歡來、也還會再來。

觀光局舉辦「2022-2023台灣好湯-金泉獎」票選活動，泰安溫泉獲得「十泉十美獎」銅獎，及「最佳CP值獎」金獎，觀光局參山國家風景區管理處副處長湯維堯今天特別到「相浴泰安，幸福原湯祭」會場頒獎，鍾東錦代表領獎。

泰安溫泉有百年歷史，屬碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」之稱，金泉獎得獎，縣府推出限定優惠，即日至4月30日合作溫泉旅宿泡湯提供限量優惠，期間消費滿300元獲集章1枚，集滿2格章可參加摸彩，有機會抽住宿券、泡湯券，電子集章另加碼抽iPhone14，詳情可上網https://miaolitravel.net/了解。

鍾東錦特別舉自身的經驗為例，他到花蓮瑞穗旅宿，晚上安排在地表演，讓他難以忘懷，他指示縣府文化觀光局長林彥甫泰安觀光資源豐富，研究融入泰雅文化，更能深入體驗，創造更具特色的遊程，遊客一輩子不會忘記，來了還會喜歡再來。