大溪老街塞車低碳轉運站使用低惹民怨 市府：6月拆遷

桃園市政府3年前在大溪老街附近的大溪停二停車場試辦低碳寧靜轉運站，取消40個停車位改為物流車輛集中卸貨點，老街每逢假日人潮塞車，市府去年底評估遷移轉運站，至今未決引起民怨，市議員陳治文今天上午表示，老城區停車位不夠，建議低碳轉運站遷至月眉停車場或其他地方，恢復停二停車場停車空間。

桃園市府環保局表示，2020年大溪停二停車場設置低碳寧靜轉運站，試辦低碳營運模式，取消該停車場車位，改為物流車輛集中卸貨地點，再由電動車送貨至大溪老城區商家，降低排碳，地上物屬大嵙崁環境永續發展基金會財產，因使用率低，該局今年提報環保署預計4月開董事會解散該基金會，預計6月拆除轉運站設備，恢復停車場使用。

陳治文表示，市府推動市區低碳寧靜轉運站立意良善，但她接到民眾陳情，大溪老街的老城區每逢假日交通打結，該停二停車場原有40個停車位取消，當做低碳轉運站，遊客假日停車一位難求，遊客在老城區找停車位，更帶來交通壅塞，因應民意建議將該低碳轉運站移至月眉停車場或其他地方，增加遊客停車空間和降低塞車。

大溪區福仁里長黃春成表示，低碳轉運站設在大溪老街旁並不合適，雖然有運作，卻發現很多物流車輛直接開進老街送貨，物流業者使用轉運站變少，加上老城區停車位本就很少，轉運站功能不彰，居民希望儘快恢復停二停車場空間，改善老城區停車不足問題。