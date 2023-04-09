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桃園海芋節展場民眾抱怨多 市府：農地不宜過多破壞

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園彩色海芋節於大園區登場，有遊客在網路的地標評論區抱怨展場問題，農業局表示，因展區原本就屬私有農地仍需歸還農作，不會做過多破壞。圖／截自網路。
桃園彩色海芋節於大園區登場，有遊客在網路的地標評論區抱怨展場問題，農業局表示，因展區原本就屬私有農地仍需歸還農作，不會做過多破壞。圖／截自網路。

桃園彩色海芋節於大園登場，已吸引超過38萬人次參觀，但也有不少遊客在網路的地標評論區抱怨雨天泥濘、接駁車不足，廁所髒亂，動線太遠、展區過小僅一隻孔雀可看等問題，農業局表示，因展區原本就屬私有農地仍需歸還農作，不會做過多破壞。

農業局表示，因地點位於農地，確實會受連日下雨影響雨水透過抑制蓆造成土地濕滑泥濘，因租借完後需完整歸還農民耕作西瓜及綠肥，故不採用碎石或硬舖面破壞，此次確實受天候影響，已加強現場告示，未來考量多爭取經費，將木製平台面積增加，以利雨天賞花。

農業局也指出，今年以清新風搭配音樂形塑氛圍，希望有別於往年色彩強烈對比裝置品的印象，遊客覺得展區過小，將列入改善事項。而鄰近的私有土地自行招商設攤，此為每年無奈及需改善之處，目前僅能盡力協調維持清潔及秩序，未來將持續努力。

針對接駁車不足，農業局表示，詢問桃園客運現場人員，觀察民眾最多等候20分鐘，並無網路所稱的3小時。現場視察時，班次不到五分鐘就有一班，之後也會請廠商定時回報現場排隊情況確認是否需要增加班次。

議員黃瓊慧表示，接獲民眾陳情，海芋季接駁車的發車並沒有彈性，讓民眾排了很久才搭上車。另外也有反應今年的花況不如以往，網路上也能看到市民嘲諷攤販比花還多的評論。海芋季並不是第一年舉辦，期盼市府未來能多用點心，給市民更好的活動體驗。

議員徐其萬表示，因疫情趨緩，此次的人潮比往年還多，有明顯帶動周邊的經濟效益，接駁車班班客滿，但因接駁車需要調頭，時間可能稍長。台灣旅客已習慣觀光搭配美食型態，這次展區又較為集中，容易造成擁擠，農業局若有不足之處，應加強改善。

桃園彩色海芋節於大園區登場，有遊客在網路的地標評論區抱怨展場問題，農業局表示，因展區原本就屬私有農地仍需歸還農作，不會做過多破壞。圖／截自網路。
桃園彩色海芋節於大園區登場，有遊客在網路的地標評論區抱怨展場問題，農業局表示，因展區原本就屬私有農地仍需歸還農作，不會做過多破壞。圖／截自網路。
桃園彩色海芋節於大園區登場，有不少遊客在網路的地標評論區抱怨展場問題，農業局表示，因展區原本就屬私有農地仍需歸還農作，不會做過多破壞。圖／截自Google評論。
桃園彩色海芋節於大園區登場，有不少遊客在網路的地標評論區抱怨展場問題，農業局表示，因展區原本就屬私有農地仍需歸還農作，不會做過多破壞。圖／截自Google評論。
桃園彩色海芋節於大園區登場，有不少遊客在網路的地標評論區抱怨展場問題，農業局表示，因展區原本就屬私有農地仍需歸還農作，不會做過多破壞。圖／截自網路。
桃園彩色海芋節於大園區登場，有不少遊客在網路的地標評論區抱怨展場問題，農業局表示，因展區原本就屬私有農地仍需歸還農作，不會做過多破壞。圖／截自網路。

海芋 桃園 議員

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