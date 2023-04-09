桃園推智慧農業助青農返鄉 首波示範區鎖定新屋、觀音

桃園市農業局上月宣布成立「智慧農業推動小組」，盼協助解決農業勞動力老化問題。不過民代質疑推動小組預算尚未到位，「推動智慧農業不能只靠嘴巴喊」。議員也直言桃園農業缺工問題嚴重，青農輔導計畫卻名額不足，應研議增加。農業局表示，首批智慧農業示範區已鎖定新屋、觀音優先進行，相關預算都在申請中；市府今年也將規畫成立農耕人力平台，鼓勵青農回鄉。

桃園3月成立智慧農業推動小組，由農委會前主委陳保基擔任總顧問，成員包括中研院、中原大學、東華大學、中山大學的學者、專家及市府局處長等20人，盼導入資通訊技術（ICT）、物聯網（IoT）、大數據分析及AI管理模式，減輕農民體力負擔，吸引青農投入。

「推動智慧農業非常好，但預算來自哪裡？」議員劉勝全、張曉昀表示，智慧農業不能只靠嘴巴喊，需要預算推動，但在農業局提出的工作報告中，並未說明成立推動小組需多少經費，也還沒看到具體規畫；提升農業生產效率與量能更是推動智慧農業的重點，不能只是人工改機器的便宜行事。

議員許家睿、陳美梅指出，在智慧農業推動小組成軍同時，桃園農業缺工問題仍無緩解，市府每年都有青農輔導計畫，每屆卻僅錄取40名學員，5年來錄取率幾乎都不到8成，最低甚至不到5成，呼籲應增加名額，並將現行規定18至45歲才能報名的限制放寬，協助中年人也有轉職機會。

農業局表示，不會特別為推動小組編列預算，不過局內會辦理自動智慧農機具相關系統設備補助、數位產銷管理等多項計畫，計畫經費除了從農發基金調配，也會申請使用統籌分配款，未來將持續爭取經費。

農業局長陳冠義表示，新屋、觀音是桃園農業生產大區，也是雜糧、瓜果的主要生產區，因此選定2區為試辦區，未來智慧農業推動小組會以空拍建立數據平台，進一步分析產量，未來可因應氣候變遷調整耕作模式，降低停灌風險，倘若發生天災，也可快速鑑定災損。

陳冠義表示，針對農業人口老化問題，市府今年將規畫輔導農業合作社成立農耕人力平台，透過成立農務工班，鼓勵青農回鄉，同時訓練農機工班團，導入專業農務士服務，精準調度農機具，達到省工省力的效果；是否增加青農輔導計畫名額，局內也會再討論。