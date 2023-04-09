快訊

護航陳建仁？ 綠委「棄守」總質詢稱慣例 藍批自我閹割監督權

香港百年黑幫「和勝和」現身竹聯明仁會春酒 竟扯上港版國安法？

脫北族愛住哪？ 桃園這熱區2年吸4690人移居

竹市文化局水景廣場33棵流蘇花盛開 限定美景快來打卡

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市文化局水景廣場旁整排流蘇花正陸續盛開，穗狀的白色小花朵覆蓋在樹上，猶如皚皚白雪高掛枝頭，十分浪漫。圖／新竹市政府提供
新竹市文化局水景廣場旁整排流蘇花正陸續盛開，穗狀的白色小花朵覆蓋在樹上，猶如皚皚白雪高掛枝頭，十分浪漫。圖／新竹市政府提供

時序進入四月，有「四月雪」之稱的流蘇花近日進入開花期，新竹文化局水景廣場旁整排流蘇花正陸續盛開，穗狀的白色小花朵覆蓋在樹上，猶如皚皚白雪高掛枝頭，十分浪漫；文化局說，民眾可把握機會來觀賞，預計將成為新的拍照打卡熱點。

文化局長錢康明表示，流蘇的花瓣撕裂細長，猶如古時仕女服飾，因而得名。流蘇主要分佈於台灣北部地區，每年3月底到4月初是流蘇盛開期，文化局水景廣場旁的整排流蘇，種植年代已久遠，其樹型美，共有33棵，流蘇花開一片雪白，放眼望去，猶如樹梢被白雪覆蓋，美不勝收，吸引不少民眾駐足欣賞流蘇的美。

文化局提醒，流蘇花期落在3月底至4月中，僅半個月的賞花時間，相當珍貴。文化局水景廣場「流蘇花」正值盛開期，敬邀市民朋友們把握未來一週黃金花期，欣賞這春日乍現的雪白浪漫，錯過要再等一年。

新竹市文化局水景廣場旁整排流蘇花正陸續盛開，穗狀的白色小花朵覆蓋在樹上，猶如皚皚白雪高掛枝頭，十分浪漫。圖／新竹市政府提供
新竹市文化局水景廣場旁整排流蘇花正陸續盛開，穗狀的白色小花朵覆蓋在樹上，猶如皚皚白雪高掛枝頭，十分浪漫。圖／新竹市政府提供

文化局 新竹 賞花

延伸閱讀

8樓至15樓集合住宅公安申報 竹市期限放寬至6月底

影／竹市警為期一個月專案 威力掃蕩成果豐碩

歷經5次流標 宜蘭縣立圖書館動土 預計114年竣工

竹市申請早期療育補助免出門 今年開辦數位線上申請

相關新聞

竹市文化局水景廣場33棵流蘇花盛開 限定美景快來打卡

時序進入四月，有「四月雪」之稱的流蘇花近日進入開花期，新竹市文化局水景廣場旁整排流蘇花正陸續盛開，穗狀的白色小花朵覆蓋在...

建汙水下水道居民提新工法 市府：易造成阻塞不符標準

桃園汙水下水道今年目標新增3萬戶接管，全市接管戶數有望超過22萬戶，但近日水務局於八德區文昌里現場會勘時，近百位住戶現場...

8樓至15樓集合住宅公安申報 竹市期限放寬至6月底

維護建築物使用安全，讓市民居住更安心，內政部規定各地方政府就8層以上未達16層住宿類組別建築物，要求各地方政府均應於1月...

桃凍卵補助17日推出 最高2.2萬元

桃園市長張善政、新竹市長高虹安今年都宣布推出凍卵補助，兌現選舉政見，張善政腳步最快，桃市府衛生局將於17日受理申請「桃園...

竹南、頭份人口增 2國中新生超額

苗栗縣照南國中、頭份國中是縣內2大明星國中，不受少子化影響，2校今年再度出現新生數超額情形，縣府教育處已啟動「額滿比序機...

桃園羅浮多功能廳舍落成 將增設洗腎病床

桃園市復興區羅浮里多功能辦公廳舍昨天落成，廳舍兼具醫療復健、里辦公處、慶典、集會及臨時避難收容場所功能。由於當地距離醫院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦