竹市文化局水景廣場33棵流蘇花盛開 限定美景快來打卡
時序進入四月，有「四月雪」之稱的流蘇花近日進入開花期，新竹市文化局水景廣場旁整排流蘇花正陸續盛開，穗狀的白色小花朵覆蓋在樹上，猶如皚皚白雪高掛枝頭，十分浪漫；文化局說，民眾可把握機會來觀賞，預計將成為新的拍照打卡熱點。
文化局長錢康明表示，流蘇的花瓣撕裂細長，猶如古時仕女服飾，因而得名。流蘇主要分佈於台灣北部地區，每年3月底到4月初是流蘇盛開期，文化局水景廣場旁的整排流蘇，種植年代已久遠，其樹型美，共有33棵，流蘇花開一片雪白，放眼望去，猶如樹梢被白雪覆蓋，美不勝收，吸引不少民眾駐足欣賞流蘇的美。
文化局提醒，流蘇花期落在3月底至4月中，僅半個月的賞花時間，相當珍貴。文化局水景廣場「流蘇花」正值盛開期，敬邀市民朋友們把握未來一週黃金花期，欣賞這春日乍現的雪白浪漫，錯過要再等一年。
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