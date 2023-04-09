快訊

31烏克蘭兒童自俄返家 母長途跋涉4國救回女兒、祖母途中去世救不回孫

直擊／沙灘車亂闖宜蘭神秘沙灘 空拍機全都錄

國民黨總統提名出現4套劇本 朱立倫究竟在演哪一齣？

建汙水下水道居民提新工法 市府：易造成阻塞不符標準

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
水務局於八德區文昌里現場會勘時，近百位住戶現場向民代陳情是否能比照台南的簡易工法施工，並以不拆除後巷增建物為原則。記者陳右豪／攝影
水務局於八德區文昌里現場會勘時，近百位住戶現場向民代陳情是否能比照台南的簡易工法施工，並以不拆除後巷增建物為原則。記者陳右豪／攝影

桃園汙水下水道今年目標新增3萬戶接管，全市接管戶數有望超過22萬戶，但近日水務局於八德區文昌里現場會勘時，近百位住戶現場向民代陳情是否能比照台南的簡易工法施工，並以不拆除後巷增建物為原則，水務局回應，台南的工法易造成堵塞，也不符合桃園目前的法規標準。

水務局說，現場會勘時，居民表示有不明人士散布紙條成立社群群組，鼓動住戶要求以台南工法施作。但桃園的汙水下水道施工標準，為單側75公分，雙側150公分，較不易堵塞，也較符合桃園現況；而台南、高雄市最小施工空間為80公分，較容易堵塞，管線障礙也較難排除。

水務局指出，以2020年來說，高雄接管約有50萬戶，但卻發生5628件汙水管線堵塞事件，但桃園塞管比例極低，僅達個位數。且從2009年工程啟動後，工法已施行多年，且對於自願配合拆除的民眾不公平，建議應維持全市同樣的工法，下周也會針對此區開始鑑界。

顏姓居民表示，當然是希望施工的方案能夠簡化流程，以不拆除後巷居民的增建物為原則，市府在時程的方面，應該說明清楚，也不知道紙條是誰發的，若台南的工法沒有辦法採用，也希望在拆除的時候，市府能夠補助。

議員許家睿表示，已經要求水務局要在一個月內完成鑑界工作，並召開說明會向每一個住戶說明實際上的施工範圍。工法的部分會請水務局再做評估，因地制宜施作，有更好的作法就要採用，盡量避免影響居民的權益。

水務局於八德區文昌里現場會勘時，近百位住戶現場向民代陳情是否能比照台南的簡易工法施工，並以不拆除後巷增建物為原則。記者陳右豪／攝影
水務局於八德區文昌里現場會勘時，近百位住戶現場向民代陳情是否能比照台南的簡易工法施工，並以不拆除後巷增建物為原則。記者陳右豪／攝影

桃園 台南 紙條

延伸閱讀

迎澳洲二級保育小燕鷗 桃園野鳥學會員布新房

桃園凍卵營養金補助 4月17日起受理申請最高2.2萬元

影／吸收少年車手 詐團幕後金主竹聯信堂冠信會組長桃園落網

桃園平鎮老翁收編14隻浪浪 鄰控訴狗亂吠糞亂拉 動保處介入

相關新聞

竹縣生命園區說明會 民眾抗議

新竹縣政府規畫興建湖口生命紀念園區，昨天到新豐鄉辦說明會，自救會號召「千人護鄉」反對興建，場面數度混亂，不僅會前一度爆發...

建汙水下水道居民提新工法 市府：易造成阻塞不符標準

桃園汙水下水道今年目標新增3萬戶接管，全市接管戶數有望超過22萬戶，但近日水務局於八德區文昌里現場會勘時，近百位住戶現場...

8樓至15樓集合住宅公安申報 竹市期限放寬至6月底

維護建築物使用安全，讓市民居住更安心，內政部規定各地方政府就8層以上未達16層住宿類組別建築物，要求各地方政府均應於1月...

桃凍卵補助17日推出 最高2.2萬元

桃園市長張善政、新竹市長高虹安今年都宣布推出凍卵補助，兌現選舉政見，張善政腳步最快，桃市府衛生局將於17日受理申請「桃園...

竹南、頭份人口增 2國中新生超額

苗栗縣照南國中、頭份國中是縣內2大明星國中，不受少子化影響，2校今年再度出現新生數超額情形，縣府教育處已啟動「額滿比序機...

桃園羅浮多功能廳舍落成 將增設洗腎病床

桃園市復興區羅浮里多功能辦公廳舍昨天落成，廳舍兼具醫療復健、里辦公處、慶典、集會及臨時避難收容場所功能。由於當地距離醫院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦