建汙水下水道居民提新工法 市府：易造成阻塞不符標準

桃園汙水下水道今年目標新增3萬戶接管，全市接管戶數有望超過22萬戶，但近日水務局於八德區文昌里現場會勘時，近百位住戶現場向民代陳情是否能比照台南的簡易工法施工，並以不拆除後巷增建物為原則，水務局回應，台南的工法易造成堵塞，也不符合桃園目前的法規標準。

水務局說，現場會勘時，居民表示有不明人士散布紙條成立社群群組，鼓動住戶要求以台南工法施作。但桃園的汙水下水道施工標準，為單側75公分，雙側150公分，較不易堵塞，也較符合桃園現況；而台南、高雄市最小施工空間為80公分，較容易堵塞，管線障礙也較難排除。

水務局指出，以2020年來說，高雄接管約有50萬戶，但卻發生5628件汙水管線堵塞事件，但桃園塞管比例極低，僅達個位數。且從2009年工程啟動後，工法已施行多年，且對於自願配合拆除的民眾不公平，建議應維持全市同樣的工法，下周也會針對此區開始鑑界。

顏姓居民表示，當然是希望施工的方案能夠簡化流程，以不拆除後巷居民的增建物為原則，市府在時程的方面，應該說明清楚，也不知道紙條是誰發的，若台南的工法沒有辦法採用，也希望在拆除的時候，市府能夠補助。