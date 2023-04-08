迎澳洲二級保育小燕鷗 桃園野鳥學會員布新房

假鳥、瓦片、石磚塊、新房等待小燕鷗。桃園市竹圍漁港北堤，6800平方公尺不起眼的漁港淤泥堆置場，每年4月中下旬，這裡的天空開始忙起來，來自澳洲西北部的二級保育鳥類小燕鷗，靠著僅有50克的身軀，飛越海洋來到這裡孕育下一代，是小燕鷗在台灣最北的繁殖地。

桃園市野鳥學會為了迎接今年小燕鷗到來，號召中原大學師生及義工，頂著強勁的東北季風在淤泥堆置場擺設30隻假鳥，肩負吸引小燕鷗的任務；石頭、磚塊及瓦片提供雛幼鳥可以躲藏的庇護環境，沙地上的竹棍是方便計數小燕鷗的區域識別，同時備妥規範嚴格的新房及嬰兒房，希望給遠道而來的貴客滿滿的誠意。

野鳥學會表示，這塊小燕鷗在台灣最北的繁殖地，已經是台灣成功的保育案例，市府農業局協調提供土地，中油出資搭設圍籬護網，累積多年的經驗，有效隔絕人為的干擾，也滿足拍鳥人捕捉精彩瞬間的需求。野鳥學會更是積極培訓守護義工，無論晴雨，每兩天1次的密集調查紀錄；小燕鷗繁殖巢數從108年69巢，到去年104巢，是桃園野生動物保育成效的最佳鐵證。