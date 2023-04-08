影／與反生命園區民眾互罵狗 林為洲晚間再嗆：當我塑膠

新竹縣政府今天在新豐舉辦湖口生命園區說明會，現場抗議叫囂衝突不斷，立委林為洲上台講話時，被台下抗議民眾辱罵「縣政府養的狗」，讓林當場爆氣回罵「不要像狗一樣亂叫」，晚間林更在臉書二度回嗆「忍耐是有限度的，當我塑膠」。

林為洲晚間在臉書再嗆「你敢罵我是狗，我不能回嘴？」今天上午事發當時，林為洲才上台講話不到10秒，正要說明發文給新竹縣府的細節，台下立刻有抗議男子爆出「你是縣政府養的狗欸」，讓林為洲立刻停下說話、回問「你在說什麼」，沒想到該名男子再次大聲喊「縣政府養的狗」，讓林為洲難忍情緒回嗆「你在講什麼，要聽就不要亂叫，不要像狗一樣亂叫」。

林為洲此句一出，立刻引發台下抗議民眾不滿，紛紛按響瓦斯汽笛，還有民眾質疑林為洲為何罵民眾是狗，更有抗議者朝台上丟擲物品，林為洲當場嗆聲台下抗議群眾「隨便你們，來啊！丟啊」，隨即有名男子抓起板凳就要朝林為洲丟去，但被其他民眾攔下。

林為洲在台下一片罵聲中，仍完成說明，他指出已由辦公室函文新竹縣府，提出3點建議，一是加強與地方住民溝通，並聽取、採納地方意見，二是為減少對地方環境衝擊，應考慮縮小該開發案規模，三是火化場部分宜與民間業者合作，並只留殯儀館、納骨塔及自然環保葬區等設施。