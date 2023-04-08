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公有停車場發現紅火蟻丘 新竹市府投藥防治

中央社／ 新竹市8日電

新竹市一處公有停車場近日被民眾發現有許多紅火蟻丘，新竹市議員曾資程表示，已向新竹市府相關單位通報，要求盡快前往投藥防治，也提醒民眾勿靠近，以免被咬。

曾資程今天告訴中央社記者，近日接獲民眾通報，慈雲路旁的一處公有停車場疑似發現紅火蟻丘，他前往現場查看，確認有多處紅火蟻丘，而且數量很多，立即聯繫竹市府交通處趕緊派員處理。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，市府交通處已派員儘速前往有紅火蟻蟻丘的地方進行圍籬設置、清查範圍，並協請紅火蟻防治廠商進場投藥及通報國家紅火蟻防治中心，提醒民眾經過時小心留意。

根據國家紅火蟻防治中心網站資料指出，入侵紅火蟻原分布於南美洲巴拉那河流域（包括巴西、巴拉圭與阿根廷），亞洲地區過去一直未有發現入侵紅火蟻的報告發表，在西元2003年9月間於桃園與嘉義地區，發現疑似入侵紅火蟻危害農地案例，經台灣大學採樣鑑定後確定是入侵紅火蟻，且陸續有農民與民眾被叮咬而送醫案例通報。

紅火蟻以腹部螫針將毒液注入皮膚，引發灼熱、疼痛和搔癢等感覺。數小時後，被螫處形成膿皰，經過10天左右便可復原，但通常會留下疤痕。若膿皰破掉，容易引起細菌感染，少數體質敏感者，可能產生過敏性休克反應，嚴重者甚至死亡。

紅火蟻 新竹 停車場

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