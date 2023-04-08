公有停車場發現紅火蟻丘 新竹市府投藥防治
新竹市一處公有停車場近日被民眾發現有許多紅火蟻丘，新竹市議員曾資程表示，已向新竹市府相關單位通報，要求盡快前往投藥防治，也提醒民眾勿靠近，以免被咬。
曾資程今天告訴中央社記者，近日接獲民眾通報，慈雲路旁的一處公有停車場疑似發現紅火蟻丘，他前往現場查看，確認有多處紅火蟻丘，而且數量很多，立即聯繫竹市府交通處趕緊派員處理。
新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，市府交通處已派員儘速前往有紅火蟻蟻丘的地方進行圍籬設置、清查範圍，並協請紅火蟻防治廠商進場投藥及通報國家紅火蟻防治中心，提醒民眾經過時小心留意。
根據國家紅火蟻防治中心網站資料指出，入侵紅火蟻原分布於南美洲巴拉那河流域（包括巴西、巴拉圭與阿根廷），亞洲地區過去一直未有發現入侵紅火蟻的報告發表，在西元2003年9月間於桃園與嘉義地區，發現疑似入侵紅火蟻危害農地案例，經台灣大學採樣鑑定後確定是入侵紅火蟻，且陸續有農民與民眾被叮咬而送醫案例通報。
紅火蟻以腹部螫針將毒液注入皮膚，引發灼熱、疼痛和搔癢等感覺。數小時後，被螫處形成膿皰，經過10天左右便可復原，但通常會留下疤痕。若膿皰破掉，容易引起細菌感染，少數體質敏感者，可能產生過敏性休克反應，嚴重者甚至死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言