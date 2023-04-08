湖口生命園區吵翻天沒共識 自救會擬拜訪朱立倫

新竹縣府今上午在新豐鄉舉辦生命園區說明會，現場抗議民眾湧入，說明會還沒開始就一路吵到結束，縣府與反對民眾仍未有共識，反生命園區自救會擬發動新豐及湖口鄉民代，北上拜訪國民黨主席朱立倫，以此迫使新竹縣長楊文科停止興建計畫。

自救會表示，新豐鄉及湖口鄉兩位鄉長徐煒傑及吳淑君都表態反對立場，與反對生命園區的民眾站在一起，縣政府不該繼續生命園區計畫，自救會將聯合兩鄉的民代要求縣府撤案，並計畫北上拜訪國民黨主席以及可能的總統參選人。

自救會指出，新竹縣在過往是藍營選票高於綠營的鐵票縣，但藍營的楊文科在選前政見說停止生命園區興建，當選之後卻馬上興建火葬場計畫，分明就是欺騙選票；自救會不滿「新竹縣已經淪為全台灣人民的笑柄，全台譏笑新竹縣民是自作自受」，並痛訴「這樣沉重的取笑實在是打擊我們對於民選縣長的信任」。

自救會質疑新竹縣府在生命園區開發案中涉及台知園區龐大利益官商勾結，並說明竹北台知園區預計開發400多公頃土地，此地若開發為大樓，以一坪70萬元計算，至少有一兆元以上的開發利益，且廢棄物的利益也相當可觀，痛斥新竹縣府「是要賺幾手」。