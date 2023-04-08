羅浮里多功能辦公廳落成 造福原鄉增設「這設施」免奔波

桃園復興為13區內唯一山地原住民區，復興區公所編列預算興建地下1層、地上3層具備醫療復健、里辦公處、慶典、集會及臨時避難收容場所等多功能辦公廳舍；桃園市長張善政說，桃園市衛生局也將協助在1樓復健中心增設約5床洗腎病床，預計明年初即可提供洗腎服務，避免民眾舟車勞頓照顧復興醫療需求。

羅浮里多功能辦公廳新建工程自2013年編列預算後，歷經2次變更設計，最後委由桃園市工務局續建總樓地板面積1719平方公尺的建築物，總經費8302萬元。未來1樓除提供衛生所使用，也將規畫增設洗腎病床，就近照顧復興洗腎患者，2樓作為里辦公室、3樓則是市民活動中心，提供羅浮里民醫療復健、里辦公處、慶典、集會及臨時避難收容場等多功能服務。

張善政今出席落成儀式表示，每次來復興山上心情都非常好，以後一定要多辦活動。羅浮里多功能辦公廳從升格前復興鄉公所時期即編列預算，期間特別感謝游正英的堅持和積極推動，才讓羅浮里多功能辦公廳得以在今日順利落成。

張善政說，除2、3樓分別作為里辦公處及市民活動中心外，1樓則提供復興區衛生所使用，衛生局也將協助在此增設洗腎病床，預計明年初即可提供洗腎服務，照顧復興區原鄉的醫療需求。

衛生局副局長蘇柏文指出，先前場勘過1樓空間，目前正在設計規畫洗腎空間的及相關管線配置，洗腎空間約20坪左右，也要避免感染等問題，初估可提供約5床的洗腎床位，預計明年初可造福在地有需求約60位居民。