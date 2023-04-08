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苗縣第2場親子運動嘉年華苑裡登場 大批親子遊戲同樂
苗栗縣政府上午在苑裡鎮體育場舉辦親子運動嘉年華，來自通霄、苑裡、三義及西湖4個鄉鎮近800個家庭參加，縣長鍾東錦的妻子陳美琦與來賓也進場同樂，會場洋溢歡樂氣氛。
縣府表示，為增進親子關係、建立兒童良好運動習慣，今年共規畫4場大型親子活動，首場竹南頭份區4月1日在竹南運動公園舉辦，今天苑裡鎮的親子運動嘉年華是第二場，後續的第三、四場分別排定4月22日在苗栗市縣立體育場、5月6日在大湖國小舉行。
上午舉行的通霄苑裡場親子運動嘉年華，一早就湧入大批人潮，許多人更是全家總動員，由可愛的旺兔帶大家做健康操暖身，陳美琦與教育處長葉芯慧、苑裡鎮長劉育育、鄉鎮市長聯誼會長三義鄉長呂明忠、縣議員徐永煌、陳品安、張顧礫及翁杰等地方人士，共同施放五彩繽紛的氣球為活動揭幕。
教育處表示，今天的親子運動嘉年華由老師以帶動方式進行，還有吉祥物旺兔加入帶動跳，讓參加的親子檔和來賓一起熱身；會場還設計彈跳、投球、爬行、踩踏等多種障礙挑戰及趣味遊戲，盼藉遊戲達到運動健身並增進親子關係。
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