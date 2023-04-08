反生命園區自救會擬訪朱立倫 籲楊文科重視民意

新竹縣政府今天舉辦新竹湖口生命園區地方說明會，反生命園區自救會發言人林瓊亭說，將計畫拜訪國民黨主席朱立倫，以勸新竹縣長楊文科傾聽民意，否則將影響國民黨選情。

新竹縣政府今天在新豐鄉忠孝公園舉行湖口生命園區地方說明會，共計超過千名地方居民到場，許多民眾頭綁布條、手拿標語表達訴求，甚至有抗議民眾穿著喪服「披麻戴孝」跪爬、哭喊進入會場，反諷竹縣府荒謬錯誤惡政。

詹姓居民表示，從網路上查詢竹縣府對於湖口生命園區各項評估資料，完全看不出設置的必要性，強烈懷疑背後有不為人知的問題。

新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭向中央社記者表示，縣府今天派了100多名警力到場，要求入場民眾需要簽名，不能帶著任何具殺傷力的「訴求標語」進入會場，因此有部分民眾無法接受被當作「暴民」，一度與警方發生爭執。

林瓊亭說，縣政府之前一再強調反對火葬場是少數人意見，但如今已有超過4萬人連署反對，直批楊文科「根本不管民意」。

林瓊亭說，楊文科去年選舉前同意中止興建生命園區計畫，選後又將生命園區列為施政重點，「根本在騙民眾選票」，將計畫拜訪國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人，希望能勸楊文科傾聽民意，否則不僅對國民黨未來在新竹縣的選舉有影響，也可能會有外溢效益，影響到國民黨全台選情。

新竹縣政府發新聞稿表示，各方意見和批評都是縣府成長和改變的動力，縣府會傾聽並再研議。興建縣立生命園區一直是縣府重要政策，主要考量就是希望照顧到每個人的需求，提供平價、低收入戶也負擔得起，且完整完善的服務，讓每個人都能有尊嚴地走到人生最後。

新竹縣政府民政處長賴江海會後接受媒體聯訪表示，會將民眾的意見一一錄案後研議，新竹縣政府會不遺餘力地傾聽鄉親聲音，在網站公開回應所有問題，讓鄉親可以更了解相關資訊。

新竹縣政府在2月25日舉辦湖口生命紀念園區案說明會時，湧入上千民眾，但楊文科沒有出席與民眾對談；縣府今天在新豐鄉舉辦第2次說明會，楊文科也未出席。