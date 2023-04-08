快訊

普發六千ATM領現10日起跑 銀行周末備戰！插卡拿錢不用30秒

「只要參選一定當選」 民視前老董下戰帖：趙天麟立委當太久

解放軍今起環台演習…「這架美軍機」現身 航迷：又是它衝第一

反生命園區自救會擬訪朱立倫 籲楊文科重視民意

中央社／ 新竹縣8日電

新竹縣政府今天舉辦新竹湖口生命園區地方說明會，反生命園區自救會發言人林瓊亭說，將計畫拜訪國民黨主席朱立倫，以勸新竹縣長楊文科傾聽民意，否則將影響國民黨選情。

新竹縣政府今天在新豐鄉忠孝公園舉行湖口生命園區地方說明會，共計超過千名地方居民到場，許多民眾頭綁布條、手拿標語表達訴求，甚至有抗議民眾穿著喪服「披麻戴孝」跪爬、哭喊進入會場，反諷竹縣府荒謬錯誤惡政。

詹姓居民表示，從網路上查詢竹縣府對於湖口生命園區各項評估資料，完全看不出設置的必要性，強烈懷疑背後有不為人知的問題。

新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭向中央社記者表示，縣府今天派了100多名警力到場，要求入場民眾需要簽名，不能帶著任何具殺傷力的「訴求標語」進入會場，因此有部分民眾無法接受被當作「暴民」，一度與警方發生爭執。

林瓊亭說，縣政府之前一再強調反對火葬場是少數人意見，但如今已有超過4萬人連署反對，直批楊文科「根本不管民意」。

林瓊亭說，楊文科去年選舉前同意中止興建生命園區計畫，選後又將生命園區列為施政重點，「根本在騙民眾選票」，將計畫拜訪國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人，希望能勸楊文科傾聽民意，否則不僅對國民黨未來在新竹縣的選舉有影響，也可能會有外溢效益，影響到國民黨全台選情。

新竹縣政府發新聞稿表示，各方意見和批評都是縣府成長和改變的動力，縣府會傾聽並再研議。興建縣立生命園區一直是縣府重要政策，主要考量就是希望照顧到每個人的需求，提供平價、低收入戶也負擔得起，且完整完善的服務，讓每個人都能有尊嚴地走到人生最後。

新竹縣政府民政處長賴江海會後接受媒體聯訪表示，會將民眾的意見一一錄案後研議，新竹縣政府會不遺餘力地傾聽鄉親聲音，在網站公開回應所有問題，讓鄉親可以更了解相關資訊。

新竹縣政府在2月25日舉辦湖口生命紀念園區案說明會時，湧入上千民眾，但楊文科沒有出席與民眾對談；縣府今天在新豐鄉舉辦第2次說明會，楊文科也未出席。

新竹 楊文科 自救會 朱立倫

延伸閱讀

影／外傳藍營郭朱配？朱立倫：造謠中傷、胡說八道

認同馬訪陸 朱立倫：蔡英文自己去讀一讀憲法怎寫

被問2024大選是否跟朱立倫搭配？郭台銘揮揮手說這3個字

朱立倫談徵召選總統：國民黨已團結「正整合藍軍與非綠」

相關新聞

羅浮里多功能辦公廳落成 造福原鄉增設「這設施」免奔波

桃園復興為13區內唯一山地原住民區，復興區公所編列預算興建地下1層、地上3層具備醫療復健、里辦公處、慶典、集會及臨時避難...

苗縣第2場親子運動嘉年華苑裡登場 大批親子遊戲同樂

苗栗縣政府上午在苑裡鎮體育場舉辦親子運動嘉年華，來自通霄、苑裡、三義及西湖4個鄉鎮近800個家庭參加，縣長鍾東錦的妻子陳...

7年級園區工程師轉業改種荔枝 搖身變傑出青年農民

新竹市農會今天舉行農民節慶祝大會，市長高虹安頒贈「十大傑出農民」等獎項。其中，72年次張仁柏獲頒傑出青年農民獎，他原本是...

竹縣府辦生命園區說明會 民政處長：會傾聽鄉親聲音

新竹縣政府今在新豐鄉舉行生命園區說明會，會上反對民眾反彈激烈，數度打斷縣府人員發言，要求縣府終止計畫，竹縣府民政處長賴江...

觀落日、戲海風 苗栗縣打造白沙屯海岸線景觀廊帶

苗栗縣白沙屯拱天宮文化遊憩區觀光旅遊人次每年近300萬人，縣府規畫打造「觀落日、戲海風」的海岸線景觀廊帶，工程最近動工，...

桃園凍卵營養金補助 4月17日起受理申請最高2.2萬元

桃園市長張善政兌現選舉時補助凍卵政見，衛生局表示，4月17日起受理申請「桃園凍卵營養金補助」，對象為設籍桃園市30至40...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦