7年級園區工程師轉業改種荔枝 搖身變傑出青年農民

新竹市農會今天舉行農民節慶祝大會，市長高虹安頒贈「十大傑出農民」等獎項。其中，72年次張仁柏獲頒傑出青年農民獎，他原本是園區工程師，毅然轉行投入農業栽種荔枝與葡萄蜜柚，採合理化施肥友善土地，消費者只要用手機掃描條碼就可知道他栽種的農產品生產歷程，食品安全看得見。

新竹市農民節慶祝大會今天除表揚十大傑出農民，包含傑出專業農民、傑出青年農民、傑出農家婦女，以及表揚農界有功人員、糧食生產績優、毛豬運銷績優、農特產品產銷績優、優秀四健老師、優良農事小組長、模範農民等類別，共有90人獲獎。

其中，張仁柏獲頒傑出青年農民獎，他自幼受父親影響接觸農業已逾20餘年，原本在科學園區從事工程師，考量父親年事已高及加上他對農業的喜愛，毅然轉行從事農業，主要栽種荔枝及葡萄蜜柚，荔枝年產量約1000斤，生產面積約0.6分地；葡萄蜜柚年產量約1萬斤，生產面積約4分地。

青農張仁柏目前為新竹市農會荔枝產銷班班員，他強調，對土地友善，以合理化施肥是他的經營理念，果園內不使用除草劑，利用中耕機、電動除草機翻土及除草，也會使用樹枝打碎機，加速腐蝕速度，減少碳排放量。

張仁柏說，2021年9月在新竹市農會輔導下取得台灣農產品生產追溯條碼，消費者只要購買他的農產品透過手機掃瞄，即可知道生產者及來源，買得安心，吃得開心。所種植的季節性農產品在新竹市農會農民直銷站03-5386143-583均有販售。

高虹安今天出席農民節活動，表示農業是穩定社會經濟的重要基礎，對人類生活、經濟活動及產業的發展扮演著關鍵角色，各位農民朋友都是台灣發展的重要支柱。

高虹安表示，市府將以實際協助、辦理節慶，以及區域合作等策略來幫助農民朋友，包含補助農民病蟲害防治藥劑、農業資材、肥料運費、稻穀搬運費、產銷班補助等。此外，凡65歲以上領有老農津貼的農民朋友，農保、健保自付款皆續由市府負擔。