竹縣府辦生命園區說明會 民政處長：會傾聽鄉親聲音
新竹縣政府今在新豐鄉舉行生命園區說明會，會上反對民眾反彈激烈，數度打斷縣府人員發言，要求縣府終止計畫，竹縣府民政處長賴江海向反對民眾承諾會研議、傾聽民意，並後續將回應公開在縣府網站。
賴江海會後受訪表示，縣府會理性與鄉親溝通，對於今天說明會上鄉親向縣府反映的意見，他會一一錄案後研議，他指出縣府與鄉親都有共同理念，希望新竹縣更好、更完善，縣府會不遺餘力地在傾聽鄉親聲音後，將鄉親意見仔細研議，並在縣府網站公開回應所有問題，讓鄉親可以更了解相關資訊。
今天上午新竹縣府在新豐忠孝公園舉辦生命園區說明會，反生命園區自救會號召民眾到場抗議，不僅舉牌、掛布條，更上演行動劇孝女白琴，要求新竹縣府取消生命園區建置計畫，但現場說明會因抗議民眾情緒激動，連簡報都無法進行，縣府人員發言也被數度打斷。
說明會從上午10點到12點30分之間，由25名登記民眾上台輪流發言，新豐鄉長徐煒傑、前立委徐欣瑩表態與反對民眾站在同一邊，立委林為洲則提出3點說明，已建議新竹縣府縮小園區規模，但現場抗議民眾不買帳，不斷在台下嗆聲，甚至一度要拿板凳砸向台上的林為洲。
新竹縣府表示，為了展現新竹縣政府最大的誠意和善意，縣府民政處繼2月25日在湖口鄉舉辦生命園區說明會後，今天選擇在新豐鄉再次舉辦，希望藉由理性溝通對話，能和民眾一起面對問題、解決問題。
竹縣府指出，各方的意見和批評，都是新竹縣政府成長和改變的動力，縣府會傾聽並且再研議，興建縣立生命園區一直是縣府重要政策，主要考量就是希望照顧到每個人的需求，提供平價、低收入戶也負擔得起，且完整完善的服務，讓每個人都能有尊嚴地走到人生最後。
反對民眾在會上質疑新建生命園區是為了讓台知園區的公墓可以遷葬，更指當中涉及利益高達近兆元；賴江海則回應，台知園區採區段徵收，開發後土地回歸百姓，生命紀念園區與台知園區完全一點關係都沒有，沒有任何利益關係。
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