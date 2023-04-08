竹縣府辦生命園區說明會 民政處長：會傾聽鄉親聲音

新竹縣政府今在新豐鄉舉行生命園區說明會，會上反對民眾反彈激烈，數度打斷縣府人員發言，要求縣府終止計畫，竹縣府民政處長賴江海向反對民眾承諾會研議、傾聽民意，並後續將回應公開在縣府網站。

賴江海會後受訪表示，縣府會理性與鄉親溝通，對於今天說明會上鄉親向縣府反映的意見，他會一一錄案後研議，他指出縣府與鄉親都有共同理念，希望新竹縣更好、更完善，縣府會不遺餘力地在傾聽鄉親聲音後，將鄉親意見仔細研議，並在縣府網站公開回應所有問題，讓鄉親可以更了解相關資訊。

今天上午新竹縣府在新豐忠孝公園舉辦生命園區說明會，反生命園區自救會號召民眾到場抗議，不僅舉牌、掛布條，更上演行動劇孝女白琴，要求新竹縣府取消生命園區建置計畫，但現場說明會因抗議民眾情緒激動，連簡報都無法進行，縣府人員發言也被數度打斷。

說明會從上午10點到12點30分之間，由25名登記民眾上台輪流發言，新豐鄉長徐煒傑、前立委徐欣瑩表態與反對民眾站在同一邊，立委林為洲則提出3點說明，已建議新竹縣府縮小園區規模，但現場抗議民眾不買帳，不斷在台下嗆聲，甚至一度要拿板凳砸向台上的林為洲。

新竹縣府表示，為了展現新竹縣政府最大的誠意和善意，縣府民政處繼2月25日在湖口鄉舉辦生命園區說明會後，今天選擇在新豐鄉再次舉辦，希望藉由理性溝通對話，能和民眾一起面對問題、解決問題。

竹縣府指出，各方的意見和批評，都是新竹縣政府成長和改變的動力，縣府會傾聽並且再研議，興建縣立生命園區一直是縣府重要政策，主要考量就是希望照顧到每個人的需求，提供平價、低收入戶也負擔得起，且完整完善的服務，讓每個人都能有尊嚴地走到人生最後。