觀落日、戲海風 苗栗縣打造白沙屯海岸線景觀廊帶
苗栗縣白沙屯拱天宮文化遊憩區觀光旅遊人次每年近300萬人，縣府規畫打造「觀落日、戲海風」的海岸線景觀廊帶，工程最近動工，將設置16座彩繪風車景觀設施，預計今年6月完工，盼使當地休閒觀光達到加乘效果。
苗栗縣文化觀光局指出，通霄鎮濱海景觀堤頂營造工程案透過立委陳超明協助向台電申請補助，加上自籌款斥資380萬元經費，3月下旬開工後，預計工期90天，完工後將交由白沙屯拱天宮負責維護管理。
文觀局指出，依去年度的調查顯示，到白沙屯拱天宮文化遊憩區觀光旅遊的人次近300萬人，這次打造的海岸線景觀廊帶，將從白沙屯拱天宮餐廳後方及新埔國小後方，在堤頂設置彩繪風車景觀設施，風車底座採用鋼筋混凝土，柱體、鐵件及葉片材質為不鏽鋼，並以油漆彩繪，以風車整體意象結合宗教、人文、景觀、生態等元素，與在地文化整合串聯，並與周邊各景點完整連結，加上豐富的海岸自然景觀資源、白沙屯媽祖文化和人文歷史，期盼為當地的休閒觀光發展達到加乘效果。
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