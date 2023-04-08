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桃園凍卵營養金補助 4月17日起受理申請最高2.2萬元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市凍卵營養補助金申請流程。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市凍卵營養補助金申請流程。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市長張善政兌現選舉時補助凍卵政見，衛生局表示，4月17日起受理申請「桃園凍卵營養金補助」，對象為設籍桃園市30至40歲婦女於今年1月1日起，在桃園市政府衛生局9家合約院所接受衛生福利部許可人工生殖機構冷凍卵子療程，可申請補助營養金1萬元及第2、3年保存金各6000元，最高金額為2萬2000元。

36歲的陶麗（化名）分享凍卵經驗，表示8年前被診斷出乳癌，經由醫師提醒，接受化療後可能會讓她的卵巢喪失生殖功能，建議她可以考慮凍卵。凍卵前，她的母親擔心她可能因凍卵療程影響她的乳癌治療；凍卵時，她也擔心卵泡數量能否足夠，幸運的是凍卵的療程順利的完成。3年前她結婚了，並於去年解凍卵子且接受人工生殖受孕，在漫長的等待和付出，終於成功受孕。

衛生局表示，雖然桃園市是六都中生育率最高的城市，但依據內政部的資料顯示，桃園市初婚及生育第1胎的年齡已分別達到30歲及31歲，年齡增長可能會影響生育功能，另因疾病治療、學業、事業規畫或暫無婚育計畫、理想對象等，可藉由凍卵計畫，提供未來有生育規劃的民眾，也能有生兒育女的機會。衛生局推估可申請補助人數約400人，申請資格者需要提供凍卵證明文件、身分證明、收據和申請人的存款影本，由桃園市的合約人工生殖機構代為辦理申請，經衛生局審核通過後，將補助款撥付至申請人帳戶。

衛生局積極推動婦幼善好健康政策，包括提供「凍卵營養金補助」以促進婦女生育意願，維護女性權益，同時兼顧職場發展和自我實現；此外，也提供孕產婦（兒）健康照護、0歲至7歲兒童健康檢查、推廣新住民孕產婦健康諮詢服務和提升母乳哺育支持環境等，以全面支持和提供資源給婦女和兒童，讓桃園成為婦幼最友善城市。

凍卵 衛生局

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