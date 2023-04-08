竹市申請早期療育補助免出門 今年開辦數位線上申請

新竹市早療補助申請過往需要準備紙本資料，並要出門遞件，竹市府為減輕早療家庭的經濟負擔，社會處及資訊單位合作今年開通線上申辦服務。家長只需透過「新竹市數位市民整合服務平台」即可完成申請，「免出門免郵寄」，市府也希望藉此便利服務鼓勵發展遲緩兒童及早接受療育。

竹市府社會處表示，早療補助以往民眾需準備紙本資料，並以郵寄或親自送件程序提出申請，難免不便，今年開始申請民眾只要上「新竹市數位市民整合服務平台」線上申辦系統，透過手機或電腦申請帳號登錄，於申辦服務點選「社會福利–發展遲緩兒童早期療育補助」，依畫面指示填妥資料及上傳應附文件即可完成申請。

社會處指出，只要是設籍新竹市，有被通報到新竹市早期療育通報中心的0歲至入小學前疑似發展遲緩或身心障礙兒童，且沒有領取政府照顧費用、療育訓練和療育交通費補助者，並至各縣市政府核定的自費早期療育訓練單位接受療育訓練，都可以利用「新竹市數位市民整合服務平台」提出早療補助申請。

社會處提醒，0到6歲是兒童發展最快速的6年，若父母能把握這段黃金時期進行早期療育，將會有事倍功半的效果，早期療育補助為每2個月受理一次，提醒需要申請補助的家長特別留意時間。

社會處指出，早期療育補助除了線上申請（網址：https://dgservice.hccg.gov.tw）送出補助申請，原先親送臨櫃也持續辦理，並依戶籍地分區受理，分別為東區：新竹市兒童發展早期療育個案管理中心，03-5612920、新竹市光復路二段902巷12號；北區及香山區：新竹市兒童發展早期療育通報轉介中心，03-5339762，新竹市經國路一段343-1號3樓。