快訊

兩國中生走廊擦撞起口角 家長替兒出頭帶30多名小弟持刀毆人

外籍工程師親身經歷 台灣哪些問題讓他們很掙扎？

教授未升等不續聘告贏台大 李國譚：你若夠好 丟臉不是你

竹市申請早期療育補助免出門 今年開辦數位線上申請

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府為減輕早療家庭的經濟負擔，社會處及資訊單位合作今年開通線上申辦服務。家長只需透過「新竹市數位市民整合服務平台」即可完成申請。圖／竹市府提供
新竹市政府為減輕早療家庭的經濟負擔，社會處及資訊單位合作今年開通線上申辦服務。家長只需透過「新竹市數位市民整合服務平台」即可完成申請。圖／竹市府提供

新竹市早療補助申請過往需要準備紙本資料，並要出門遞件，竹市府為減輕早療家庭的經濟負擔，社會處及資訊單位合作今年開通線上申辦服務。家長只需透過「新竹市數位市民整合服務平台」即可完成申請，「免出門免郵寄」，市府也希望藉此便利服務鼓勵發展遲緩兒童及早接受療育。

竹市府社會處表示，早療補助以往民眾需準備紙本資料，並以郵寄或親自送件程序提出申請，難免不便，今年開始申請民眾只要上「新竹市數位市民整合服務平台」線上申辦系統，透過手機或電腦申請帳號登錄，於申辦服務點選「社會福利–發展遲緩兒童早期療育補助」，依畫面指示填妥資料及上傳應附文件即可完成申請。

社會處指出，只要是設籍新竹市，有被通報到新竹市早期療育通報中心的0歲至入小學前疑似發展遲緩或身心障礙兒童，且沒有領取政府照顧費用、療育訓練和療育交通費補助者，並至各縣市政府核定的自費早期療育訓練單位接受療育訓練，都可以利用「新竹市數位市民整合服務平台」提出早療補助申請。

社會處提醒，0到6歲是兒童發展最快速的6年，若父母能把握這段黃金時期進行早期療育，將會有事倍功半的效果，早期療育補助為每2個月受理一次，提醒需要申請補助的家長特別留意時間。

社會處指出，早期療育補助除了線上申請（網址：https://dgservice.hccg.gov.tw）送出補助申請，原先親送臨櫃也持續辦理，並依戶籍地分區受理，分別為東區：新竹市兒童發展早期療育個案管理中心，03-5612920、新竹市光復路二段902巷12號；北區及香山區：新竹市兒童發展早期療育通報轉介中心，03-5339762，新竹市經國路一段343-1號3樓。

新竹 小學 父母

延伸閱讀

大愛服務45年 林秀花修女爭取台東身心重障早療資源

竹市總量學校錄取率86.75% 市府將落實居住事實查核

疫情趨緩 新竹市警察局志工睽違3年重返崗位服勤

竹市東門圓環人行道改善最後一哩 這原因不拓寬人行道

相關新聞

竹市申請早期療育補助免出門 今年開辦數位線上申請

新竹市早療補助申請過往需要準備紙本資料，並要出門遞件，竹市府為減輕早療家庭的經濟負擔，社會處及資訊單位合作今年開通線上申...

桃園平鎮老翁收編14隻浪浪 鄰控訴狗亂吠糞亂拉 動保處介入

桃園平鎮一處民宅內年近80歲的老先生養了14隻米克斯犬隻，不過犬隻一有任何動靜便會一同吠叫擾鄰，加上犬隻排泄物未立即清理...

披麻戴孝上演孝女白琴哭喊「夭壽」 新竹生命園區抗議現場鬧哄哄

新竹縣政府今在新豐鄉忠孝公園舉行第二次新竹湖口生命園區地方說明會，會前一度發生警民摩擦，會中抗議民眾更披麻戴孝上演孝女白...

新竹生命園區說明會爆警民衝突 抗議者喊警察打人

新竹縣政府今在新豐鄉忠孝公園舉行第二次新竹湖口生命園區地方說明會，自救會動員「千人護鄉」，警方也出動上百警力維持現場秩序...

桃捷綠線延期 最快119年通車

桃園市捷運綠線原先預計2027年全線通車，但捷運工程局昨赴市議會工作報告，確定通車期程會延遲，最快要2030年底才能達成...

東門圓環路窄 人行道不拓寬

新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府目前正在進行圓環人行道二期的第3區改善工程，但有民代質疑市府決策轉彎，不拓寬人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦