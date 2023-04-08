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桃園平鎮老翁收編14隻浪浪 鄰控訴狗亂吠糞亂拉 動保處介入

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園平鎮一處民宅內年近80歲的老先生養了14隻米克斯犬隻，不過犬隻一有任何動靜便會一同吠叫擾鄰。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮一處民宅內年近80歲的老先生養了14隻米克斯犬隻，不過犬隻一有任何動靜便會一同吠叫擾鄰。記者翁唯真／攝影

桃園平鎮一處民宅內年近80歲的老先生養了14隻米克斯犬隻，不過犬隻一有任何動靜便會一同吠叫擾鄰，加上犬隻排泄物未立即清理排放至家外水溝，讓附近空氣臭氣沖天；桃園市動物保護處接獲通報前往稽查，發現犬隻生活環境髒亂待改善，且為每隻都施打晶片、狂犬疫苗及結紮，要求飼主2周內完成改善，不然恐依動保法開罰。

平鎮游泳路120巷一帶，1年前1名老先生因愛流浪狗心切，慢慢將路邊撿到的流浪狗帶回家飼養，附近鄰居表示，老先生平時會外出工作，時常半夜11、12點才返家，平時犬隻都在家活動、隨意大小便，且一有風吹草動，就會不斷吠叫，造成鄰居困擾，時常被狗吠叫聲吵到夜不成眠。

當地龍恩里長胡李聰明表示，老先生家裡外都堆放許多東西，過去還曾發生犬隻跳出家門跑到路上追人事件，且犬隻排泄物直接排到水溝，臭氣沖天嚴重影響居民生活品質。有與他溝通要請他改善環境或搬家，卻遲遲沒有下文。

鄰居尹婦人也說，附近都住長者居多，未好好管理的犬隻已嚴重影響他們生活，常常一叫就是5分鐘以上，更聽飼主說，家中犬隻曾發生互咬受傷的狀況，認為老先生並非一名好飼主，真的是受不了才會希望相關單位介入。

王得吉表示，昨已派員前往稽查，發現老先生愛狗心切，才未收容多達14隻的流浪狗，不過犬隻排泄物都遺留在家，因此整體環境髒亂待改善，但每隻狗都未有出現遭虐待及吃不飽的情形，因此鄰居所說互咬情況未有明確事證，無法開罰。

王得吉說，老先生態度良好，不過母狗有結紮，公狗卻無，雖未有不斷繁衍情況，但仍會協助老生先完成替狗結紮工作，並替每隻犬隻施打晶片及狂犬病疫苗，並將所有犬隻造冊，並要求2周內改善環境，並再教導一些觀念。至於狗吠叫聲擾民，動法法並未規定飼主能養幾隻寵物，因此會請飼主多加約束。

桃園市環保局則說，狗叫聲屬於社會秩序維護法管理範疇，非噪音管制法，不過犬隻便溺物若隨意排放遭告發，可依廢棄物清理法第27條開罰1200至6000元罰鍰。

老先生家裡外都堆放許多東西，過去還曾發生犬隻跳出家門跑到路上追人事件，且犬隻排泄物直接排到水溝，臭氣沖天嚴重影響居民生活品質。記者翁唯真／攝影
老先生家裡外都堆放許多東西，過去還曾發生犬隻跳出家門跑到路上追人事件，且犬隻排泄物直接排到水溝，臭氣沖天嚴重影響居民生活品質。記者翁唯真／攝影
平鎮游泳路120巷一帶，1年前1名老先生因愛流浪狗心切，慢慢將路邊撿到的流浪狗帶回家飼養。記者翁唯真／攝影
平鎮游泳路120巷一帶，1年前1名老先生因愛流浪狗心切，慢慢將路邊撿到的流浪狗帶回家飼養。記者翁唯真／攝影
王得吉表示，昨已派員前往稽查，發現老先生愛狗心切，才未收容多達14隻的流浪狗，不過犬隻排泄物都遺留在家，因此整體環境髒亂待改善。記者翁唯真／攝影
王得吉表示，昨已派員前往稽查，發現老先生愛狗心切，才未收容多達14隻的流浪狗，不過犬隻排泄物都遺留在家，因此整體環境髒亂待改善。記者翁唯真／攝影

流浪狗 桃園 結紮

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