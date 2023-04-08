披麻戴孝上演孝女白琴哭喊「夭壽」 新竹生命園區抗議現場鬧哄哄

新竹縣政府今在新豐鄉忠孝公園舉行第二次新竹湖口生命園區地方說明會，會前一度發生警民摩擦，會中抗議民眾更披麻戴孝上演孝女白琴戲碼，哭喊「夭壽膨肚短命」，抗議新竹縣長楊文科一意孤行；現場抗議民眾情緒激動，縣府代表無法開始說明，說明會無法順利溝通。

今天上午反生命園區自救會動員「千人護鄉」，警方也出動上百警力維持現場秩序，自救會更準備行動劇，抗議新竹縣府要蓋生命園區計畫，現場不僅拿來骨灰罈、骨灰、動物骨骸表達民眾反對態度，還有抗議者披麻戴孝，甚至出動金童玉女。

抗議民眾高喊「要活下去」，拒絕縣府生命園區的設置計畫，要求縣府撤回興建火葬場、納骨塔的規畫，支持將生命園區計畫改為興建公園或醫療院所，同時質疑縣府為何執意要在湖口興建如此嫌惡設施。