新竹生命園區說明會爆警民衝突 抗議者喊警察打人

新竹縣政府今在新豐鄉忠孝公園舉行第二次新竹湖口生命園區地方說明會，自救會動員「千人護鄉」，警方也出動上百警力維持現場秩序，未料說明會開始前即爆警民衝突，甚至其中一名抗議男子被推倒在地，現場抗議民眾憤怒將員警包圍，隨後才有其他人員上前拉開雙方。

反生命園區自救會今天動員約近千人到場抗議，現場民眾頭綁布條、手拿標語，自救會更呼籲前來參與說明會的民眾「不要簽到」，質疑縣府要求地方居民參與說明會為何要簽名，抗議者更一度被警力以秩序為由擋在會場外，無法進入說明會。

據了解，新竹縣警察局今天派出約110名警力，同時保一總隊也到場支援，就怕現場爆發激烈抗議行為，同時說明會場也進行動線管制，一但有民眾有過激的抗議行為，立即會有員警上前勸阻。

沒想到其中一名男子高舉標語、情緒激烈試圖衝入會場內，被警方當場擋下，隨後雙方爆發激烈拉扯，該名男子更在推擠中倒地，後方其他抗議民眾見狀一湧而上，不斷高喊「警察打人」，現場則有民眾將雙方拉開，阻止員警繼續靠近。