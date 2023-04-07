交通部長說過桃園捷運綠線118年分段通車？市府反駁回應了

桃園市政府捷運工程局今天上午到議會報告年度工作，局長劉慶豐表示捷運綠線通車時間，要從原先116年延後至119年，國民黨籍議員凌濤批前市長詐騙市民，引來民進黨議員反擊，黨團會後下午還發聲明，說交通部長王國材去年11月就說綠線118年起分段通車，市政府和國民黨議員扭曲、抹黑前市府的努力成果。

捷工局晚間發新聞稿釐清，表示交通部王國材部長去年11月23日和前市長鄭文燦，到鐵路、捷運綠線共構工地了解進度時，王部長致詞說「118年分段通車」，是指「鐵路地下化」工程，民進黨團的聲明錯置成「捷運綠線」。另外，鄭文燦前市長當天表示計畫捷運綠線通車時間，為「G07站116年完工」，也不是民進黨團所指稱的118年，相關致詞或受訪都可查證。

捷工局說明，王國材部長當日視察時有3個單位簡報，包括台鐵局車站空調改善、鐵道局北工處鐵路地下化進度，與捷工局本局綠線G07站及棕線進度報告，當天北工處的鐵路地下化簡報確實提及118年陸續通車的目標，指的是鐵路地下化，不是捷運綠線。

對捷運綠線由綜合規畫通車期程從最早113年延至116年，再延至119年通車，捷工局分三部分說明：

一、捷運綠線因為早先發包策略的錯誤，及軌道投入口未整合，造成通車期程延誤2年以上，也就是從113底延至116年。 二、文資、疫情與管線遷移的延誤約3年。 三、捷運棕線有一維修軌在介壽路接綠線，在GC02標已成要徑時，111年9月之前早該下決策處理，卻遲遲不下決策，雖然捷工局今年3月已請包商盡快變更設計施工，但這仍讓原可以在119年6月通車的G01站（八德區）至G09（桃園區）再延後半年，所以主線全部通車要到119年12月。

捷工局劉慶豐局長表示，捷運綠線因遭遇諸多因素導致通車期程遞延，但在考量民眾對捷運綠線通車的高度期待，在111年12月底新市府團隊上任後，檢討捷運綠線整體工程，初步評估捷運綠線可優先通車路段為G13站（蘆竹區中正北路）至G32站（蘆竹、大園區交界銜接機捷坑口站），但前提為必須將土方工程在1年內完成，3年完成機廠施工，其中建物包含管理中心、主維修廠駐車廠、主變電站、土木軌道廠等廠房，皆需在1年至1.5年內完工。

另軌道工程、供電設備、號誌設備、通訊工程等設備安裝約需1.5年，完成安裝後還需超過1年時間靜態與動態測試、穩定性測試及初履勘、模擬演練等，時間緊迫，捷工局將督促施工團隊全力以赴，以提供桃園市民優質、完善與便捷的捷運服務。

市議員凌濤辦公室表示，已經確認民進黨團發的新聞稿聲明，誤用王國材部長發言，「118年分段通車」指的是「鐵路地下化」工程，民進黨團卻將相關談話的對象錯置成「捷運綠線」；另一方面，鄭文燦前市長去年11月23日陪同王國材到場，所承諾的捷運綠線通車時間為「115年分段、116年全線通車」，也不是民進黨團指的118年，不能這樣誤導視聽。