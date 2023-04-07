竹市總量學校錄取率86.75% 市府將落實居住事實查核

新竹市今年共5間總量管制學校，市府教育局今天指出，5校招生數2740人、登記數2740人，錄取率86.75%，提醒正取學生務必在8日前完成報到。針對家長關心的學區劃分檢討，市府教育處說明正在研訂相關事宜，113學年度也將落實居住事實查核。

新竹市112學年度總量學校有光武國中、竹光國中、培英國中、三民國小及關埔國小，從3月18日受理登記作業，由於名額有限，錄取率為86.75%，並安排昨天（6日）起至明天8日進行網路報到，正取生若有未報到者，將依缺補實，逐一通知備取者。

竹市府教育處長童鳳嬌說，依據各校總量限制作業規定，未錄取者需依轉分發原則進行分發，最近有家長反映光武國中單一學區轉分發學校只能選擇建華國中，但實際上「可依家長意願選擇離家近的新科國中或建華國中」，非僅能選擇建華國中。

針對關埔地區家長關心的學區劃分問題，教育處說明，市府已於3月訂定新竹市學區劃分及調整審議實施計畫，正在邀集議員、學校、家長代表、專家學者及市府相關局處，成立學區劃分及調整審議委員會，後續將開會討論學區劃分原則、方式、學區調整提案研議、預告實施日期、落日條款等，之後將規畫再度辦理公聽會。

教育處也說明，正在參考各縣市規定研擬新竹市的班級總量限制辦法草案，以及蒐集各校意見，後續將循法制程序進行法規修正，將於今年度先行預告，之後於113學年度執行落實居住事實查核。