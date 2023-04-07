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豆子埔溪水質又混濁 竹縣環局再查獲工地排廢水

中央社／ 新竹縣7日電

新竹縣竹北市豆子埔溪自莊敬三橋往下游方向，民眾持續陳情溪水異常呈現混濁，今天下午水質又出現混濁，新竹縣環保局派員到場追查、採樣，再次查獲與工地排廢水有關。

一名不願具名民眾向中央社記者表示，竹北市的勝利八街、莊敬五路交叉「莊敬三橋」橋下的涵管，近3個月來陸續發現水質顏色異常呈現混濁，仔細一看有泥流污水，多次向新竹縣政府與環保局陳情，但仍不見改善。

民眾說，他是附近住戶，看到這原本清澈的溪水變成如此污濁，不斷遭黃泥水污染，新竹縣府雖透過媒體說明有派員採樣依法處分，但仍無法制止業者的行為，讓人質疑政府執法的公信力。

對此，新竹縣環保局向中央社記者表示，經派員稽查發現，因附近營建工地開挖地下室，超過水位就抽掉地下水，抽除時因與泥沙混合，排放水就會呈現混濁。

環保局指出，此處營建工地排放混濁廢水，導致豆子埔溪的水質混濁，已在放流口採樣檢測，後續會以檢測結果依水污染防治法開罰，可處新台幣6萬元至2000萬元。

環保局表示，營建工地開工前須檢具逕流廢水削減計畫書，獲核可後要依計畫內容執行，但有部分業者為便宜行事，未將逕流廢水妥善處理而排放，因而造成溪流或溝渠等污染，會依法追究責任。

新竹縣環保局今年3月12日獲報竹北市豆子埔溪莊敬3路下游方向水質顏色異常呈現混濁，經稽查人員連2天前往附近營建工地稽查，查獲是與一處營建工地排放廢水有關，依法開罰。

新竹 水質 北市

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