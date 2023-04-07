內定綠塘公園今開園啟用 張善政推這時間點來景最美

桃園為埤塘之鄉，桃園市政府與行政院農委會農田水利署桃園管理處共同合作，將中壢內定里內定七街旁約9.3公頃的內定綠塘闢建為公園，設置堤岸、環境教育導覽設施、涼亭景觀座椅等設施，原預計去年底竣工，不過因變更設計及增加設施，延後至今年1月竣工，共花費5542萬元，今開園啟用。

內定綠塘屬高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫中的農業區，埤塘加既有堤岸總面積約9.3公頃，堤岸全長約1140公尺，埤塘屬高位埤塘，持續維持既有灌溉功能，過去未有完善規畫，為滿足地方需求，規畫整建為兼具田園、社區及棲地並重生態公園。

市府與農水署一同以代辦公園開闢及代辦維護管理模式共同合作，為保留生態採迴避、減輕、縮小及補償等工法興建，總經費5542萬元，由農水署協助分擔1500萬元，內政部營建署補助款650萬元，市府負擔3392萬元施作。

桃園市長張善政今出席開園典禮表示，內定綠塘水岸公園鄰近大江購物中心，且內定里的夕照非常有名，適合傍晚來散步，透過市府改造轉換成一處大家技能休憩又能保護生態的場所。

桃市府工務局說，公園包含主入口景觀及意象設計、新設透水步道、人車分道人行綠帶空間、環境教育導覽設施、廣場及造型觀景棚架涼亭、休憩景觀座椅，及保留現地原生喬灌木並新設四季景觀植栽。不過原定去年底完工，因應地方需求，將原先2出入口增加為4個出入口，新增1組公廁及2組公園管理辦公室、塑木平台，加上遭遇與天才會延後竣工日期及增加預算。