台南又交了日本新朋友 黃偉哲與土浦市簽署友好交流協定

台南市長黃偉哲今日與土浦市(TSUCHIURA City)安藤真理子市長視訊簽署友好交流協定，由我國駐日本代表處代表謝長廷、日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史、土浦市小坂博議長與塚原圭二副議長共同出席見證締盟儀式。

黃偉哲感謝牽線締盟的日本眾議員青山大人及我國駐日本代表處代表謝長廷，他表示由於青山眾議員相當友台，而土浦市恰為其選區，如今土浦市成為疫情結束後台南第一個簽署的日本友誼市，台南市成為土浦市在亞洲的第一個友誼市，深具重大意義，希望兩市締盟有助於加溫台日情誼。

黃偉哲表示，台南不僅是歷史及美食之都，體育賽事及觀光產業也都蓬勃發展，台南市民又對日本相當友善，土浦市也是一個致力推廣農產及觀光的城市，並擁有日本國家級自行車道，台南也擁有山海圳自行車道，兩市未來必定能在文化、藝術、體育、觀光等領域彼此相互交流。

締盟會場上特地陳列台南鳳梨，黃偉哲提到自己剛從另一個日本友誼城市仙台回來，並表示自己3月份也剛前往東京食品展，想請土浦市新朋友多多支持台南銷日的優質農特產品，如鳳梨、芒果、毛豆、蝴蝶蘭，以及虱目魚等水產物。

日本土浦市安藤真理子市長致詞時介紹了土浦市歷史悠久的城下町、著名的蓮藕、自行車道及花火大會等城市特色文物，認為土浦市跟台南市有許多共通點，期盼透過締盟為兩市發展帶來飛躍性的效果，並表示十分歡迎台南新朋友未來可多多造訪土浦市。

視訊締盟儀式上我國駐日本代表處代表謝長廷及日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史共同祝賀兩市完成締盟，古田副所長更期許兩市的締盟代表一個新的開始，將來必定能有更深、更活絡的友誼。兩位也祝福台灣與日本、台南市與土浦市友誼長存，兩市市長於簽署儀式後手持約本及對方城市的吉祥物娃娃合影留念。