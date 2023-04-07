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疫情趨緩 新竹市警察局志工睽違3年重返崗位服勤

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
因應國內疫情趨緩，新竹市152名警察志工已經在清明連假後的上班日恢復輪班執勤，進駐警局與派出所接待、引導洽公民眾。圖／新竹市警察局提供
因應國內疫情趨緩，新竹市152名警察志工已經在清明連假後的上班日恢復輪班執勤，進駐警局與派出所接待、引導洽公民眾。圖／新竹市警察局提供

新冠肺炎疫情近年肆虐台灣，新竹警察志工因此暫停服勤迄今3年，市警局今天指出，因應國內疫情趨緩，新竹市152名警察志工已經在清明連假後的上班日恢復輪班執勤，進駐警局與派出所接待、引導洽公民眾，希望讓警政服務更有溫度。

新竹市警察局目前共152名警察志工，分別為局本部74名、一分局23名、二分局8名與三分局47名。從昨天6日開始，新竹市警察局志工重啟服務，洽公民眾踏入警察局或各分局派出所都會看見穿著黃色背心的熟悉志工身影，這些志工也提供諮詢等服務。

新竹市警察局指出，「警力有限、民力無窮」，志工扮演了警政宣導不可或缺的角色，感謝志工團隊犧牲奉獻，協助各警察單位做好為民服務工作，讓警察團隊更能全力維護地方治安與交通順暢，達成民眾對警察殷切的期盼。

新竹市警察局長張素菱也特地訪視了解警局志工服務情形，給志工一個大大的擁抱，她期勉全體志工，用真誠無私的心服務民眾，警察局也會持續宣導「警民合作、共維治安」的觀念，落實各項預防犯罪宣導工作，警民合力共同打造優質的治安環境。

因應國內疫情趨緩，新竹市152名警察志工已經在清明連假後的上班日恢復輪班執勤，進駐警局與派出所接待、引導洽公民眾。圖／新竹市警察局提供
因應國內疫情趨緩，新竹市152名警察志工已經在清明連假後的上班日恢復輪班執勤，進駐警局與派出所接待、引導洽公民眾。圖／新竹市警察局提供
因應國內疫情趨緩，新竹市152名警察志工已經在清明連假後的上班日恢復輪班執勤，進駐警局與派出所接待、引導洽公民眾。圖／新竹市警察局提供
因應國內疫情趨緩，新竹市152名警察志工已經在清明連假後的上班日恢復輪班執勤，進駐警局與派出所接待、引導洽公民眾。圖／新竹市警察局提供
因應國內疫情趨緩，新竹市152名警察志工已經在清明連假後的上班日恢復輪班執勤，新竹市警察局長張素菱訪視時給志工一個大擁抱。圖／新竹市警察局提供
因應國內疫情趨緩，新竹市152名警察志工已經在清明連假後的上班日恢復輪班執勤，新竹市警察局長張素菱訪視時給志工一個大擁抱。圖／新竹市警察局提供

警察 新竹 疫情

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