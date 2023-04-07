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苗縣為恭醫院可預約接種猴痘疫 12日起開打

中央社／ 苗栗縣7日電
圖為猴痘疫苗。圖／中央社
圖為猴痘疫苗。圖／中央社

苗栗縣政府今天表示，為防範猴痘疫情，協調頭份市為恭紀念醫院提供猴痘疫苗施打服務，開放近6個月內有高風險性行為者可至猴痘疫苗意願登記平台預約，12日起提供施打。

苗栗縣衛生局今天發布新聞稿指出，自民國111年6月底起猴痘被列為第2類法定傳染病，在全台累計確診者中苗栗縣占1案本土案例。為防範疫情，協調為恭紀念醫院提供猴痘疫苗施打服務，自12日起開打。

衛生局表示，民眾自我風險評估近6個月內曾有高風險性行為，自4月10日下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願登記，以及選擇欲前往接種的醫院；平台開放時間為每週一至週五、上午9時至下午5時，疾管署預計提供約2.5萬個名額。

為恭醫院提供猴痘疫苗施打服務，衛生局指出，首週施打日為4月12日（週三）上、下午及4月15日（週六） 下午，每診次限50人，符合資格民眾可以善加利用。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，猴痘潛伏期為3至21天，患者手、腳、胸部、面部、嘴巴或生殖器附近可能出現皮疹，身上若有新的、無法解釋的皮疹或其它症狀，認為自己罹患猴痘或曾與猴痘患者密切接觸，可及早就醫接受檢查。

她提醒，為預防猴痘，除鼓勵符合風險評估對象盡快施打疫苗外，民眾平日預防方法包括避免接觸野生動物、性行為全程使用保險套、勤洗手、不與他人共用衣服或床單、降低人際傳播等。

猴痘 衛生局 疫苗

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