最高補助2萬2！桃園凍卵營養金申請17日開跑 初估400人受惠
桃園市衛生局今天說，17日起開始受理「桃園凍卵營養金補助」申請，補助對象為30歲至40歲桃園市民、在合約機構做療程，補助金最高新台幣2萬2000元，初估今年可申請人數約400人。
桃園市政府衛生局發布新聞稿表示，桃園凍卵營養金補助對象為設籍桃園市30歲（含）至40歲（含）女性，於今年1月1日起，在桃園市衛生局合約的9家衛生福利部許可人工生殖機構進行冷凍卵子療程，補助營養金1萬元，以及第2年與第3年保存金各6000元，金額最高為2萬2000元。
衛生局推估，今年度可申請補助人數約400人，申請資格者需要提供凍卵證明文件、身分證明、收據和申請人的存款影本，由桃園市合約人工生殖機構代為辦理申請，並經衛生局審核通過後，將補助款撥付至申請人帳戶。
衛生局也說，雖然桃園市是六都中生育率最高的城市，但依據內政部資料，初婚及生育第1胎的年齡已分別達到30歲及31歲；年齡增長可能會影響生育功能，藉由凍卵計畫，可提供未來才有生育規劃的民眾生兒育女的機會。
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