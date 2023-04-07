竹市東門圓環人行道改善最後一哩 這原因不拓寬人行道

新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府昨天起至6月底展開圓環人行道二期最後的第3區改善工程，但有民代質疑市府決策轉彎，不拓寬人行道是讓步行城市走回頭路。市府都發處說明，是因先前街廓改善完工後，縮減車道衍生多起車禍，才決定最後街廓改善維持現有人行空間，未來將持續觀察。

東門圓環是新竹市重要地理指標、文史發展據點，沿著圓環人行道可再通往護城河前往新竹火車站、東門城與圓環、州圖、美術館、新竹州廳等市區重要歷史古蹟。市府市府去年展開東門圓環人行道二期改善工程，將9處街廓分3區施工改善。

由於東門圓環人行道管線須穿越路口處理複雜，去年底因管線障礙問題辦理變更設計，施工單位停工，被列為第3區改善的中正路至東門街處延至昨天起才開始施作。

不過，東門圓環人行道改善終於邁向最後一哩路，時代力量議員廖子齊認為，此次工程並未按照最初規畫擴充人行道，僅更換鋪面、埋設路燈管線，並維持以槽化線去調整圓環路型，顯然和政府急欲擺脫「行人地獄」惡名的目標相違背，是大走倒退路。

廖子齊說，東門派出所前的人行道空間狹窄，自己就曾看過好幾次推著娃娃車的家長被迫站上圓環路面等待過馬路，人行道外選擇維持槽化線設計，不比設置實體的人行道庇護行人效果來得好。她希望市府謹慎考慮施工方案，真正照顧到每一位用路人。

主辦工程的市府都發處說明，去年完成2區施工拓寬人行道後，因為車道寬度縮減，用路人不習慣，不時發生機車撞上人行道的事故，考量最後展開的第3區工區範圍道路寬度較窄，所以決定維持既有人行道比例與寬度，只更換人行道老舊鋪面、整合管線。

都發處指出，東門圓環中正路至東門街之間仍會維持現有人行道，寬度約3公尺，行人未來依舊能安全通行，也將檢討改進圓環整體人行道無障礙坡道，至於人行道外也會維持槽化線設置，依照法規，槽化線本就禁止停車，若有違停將依法勸導、取締。