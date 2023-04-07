快訊

獨／物流全傻了！洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

日職／3台將同登場！王柏融二軍5支0吞3K 打擊率陷1成保衛戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市東門圓環人行道改善最後一哩 這原因不拓寬人行道

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府昨天起至6月底展開圓環人行道二期最後的第3區改善工程。記者張裕珍／攝影
新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府昨天起至6月底展開圓環人行道二期最後的第3區改善工程。記者張裕珍／攝影

新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府昨天起至6月底展開圓環人行道二期最後的第3區改善工程，但有民代質疑市府決策轉彎，不拓寬人行道是讓步行城市走回頭路。市府都發處說明，是因先前街廓改善完工後，縮減車道衍生多起車禍，才決定最後街廓改善維持現有人行空間，未來將持續觀察。

東門圓環是新竹市重要地理指標、文史發展據點，沿著圓環人行道可再通往護城河前往新竹火車站、東門城與圓環、州圖、美術館、新竹州廳等市區重要歷史古蹟。市府市府去年展開東門圓環人行道二期改善工程，將9處街廓分3區施工改善。

由於東門圓環人行道管線須穿越路口處理複雜，去年底因管線障礙問題辦理變更設計，施工單位停工，被列為第3區改善的中正路至東門街處延至昨天起才開始施作。

不過，東門圓環人行道改善終於邁向最後一哩路，時代力量議員廖子齊認為，此次工程並未按照最初規畫擴充人行道，僅更換鋪面、埋設路燈管線，並維持以槽化線去調整圓環路型，顯然和政府急欲擺脫「行人地獄」惡名的目標相違背，是大走倒退路。

廖子齊說，東門派出所前的人行道空間狹窄，自己就曾看過好幾次推著娃娃車的家長被迫站上圓環路面等待過馬路，人行道外選擇維持槽化線設計，不比設置實體的人行道庇護行人效果來得好。她希望市府謹慎考慮施工方案，真正照顧到每一位用路人。

主辦工程的市府都發處說明，去年完成2區施工拓寬人行道後，因為車道寬度縮減，用路人不習慣，不時發生機車撞上人行道的事故，考量最後展開的第3區工區範圍道路寬度較窄，所以決定維持既有人行道比例與寬度，只更換人行道老舊鋪面、整合管線。

都發處指出，東門圓環中正路至東門街之間仍會維持現有人行道，寬度約3公尺，行人未來依舊能安全通行，也將檢討改進圓環整體人行道無障礙坡道，至於人行道外也會維持槽化線設置，依照法規，槽化線本就禁止停車，若有違停將依法勸導、取締。

市府都市發展處長翁義芳說，東門圓環人行道二期最後的第3區改善工程已在既有槽化線處設置施工圍籬展開施工，中正路與東門街路口各有1名義交指引交通，提醒用路人多加注意，預計6月底完工。

新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府昨天起至6月底展開圓環人行道二期最後的第3區改善工程。記者張裕珍／攝影
新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府昨天起至6月底展開圓環人行道二期最後的第3區改善工程。記者張裕珍／攝影
新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府昨天起至6月底展開圓環人行道二期最後的第3區改善工程。記者張裕珍／攝影
新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府昨天起至6月底展開圓環人行道二期最後的第3區改善工程。記者張裕珍／攝影

人行道 新竹

延伸閱讀

老翁走斑馬線遭撞骨折 他肇逃還辯急忙找懷孕陣痛乾姊

漫遊木都嘉義市 學者發現很少人行道 市府：正推動人本交道

花園變菜園？彰化重劃地挨批公地遭占用 市公所喊冤：已溝通

甩行人地獄惡名 桃園拚年底10條通學步道

相關新聞

美福倉儲大火空汙罰款被撤銷 鄭文燦：桃市府可再開罰

桃園美福倉儲去年3月10日發生大火，影響周邊居民，桃園市政府事後依廢清法及空汙法開罰600萬元，但經訴願，環保署撤銷其中...

竹市東門圓環人行道改善最後一哩 這原因不拓寬人行道

新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，市府昨天起至6月底展開圓環人行道二期最後的第3區改善工程，但有民代質疑市府決策轉彎...

百里侯100天體檢／捷運綠線通車再延3年 桃前市府騙市民？

桃園市前市長鄭文燦卸任前表示捷運綠線拚116年全線通車，市議員凌濤、錢龍、陳美梅、黃婉如、林政賢等國民黨籍議員人今天上午...

最高補助2萬2！桃園凍卵營養金申請17日開跑 初估400人受惠

桃園市衛生局今天說，17日起開始受理「桃園凍卵營養金補助」申請，補助對象為30歲至40歲桃園市民、在合約機構做療程，補助...

提升勞動競爭力 苗縣府規畫開辦職前職訓班、照服專班

苗栗縣政府為提升勞動競爭力，今年規畫辦理職前職業訓練6個班及照顧服務員專班訓練8個班，將提供超過450人次訓練機會，鼓勵...

竹市擁3成客家人口 出版《亻厓个新竹》客家文化套書

新竹市擁有3成客家人口，市府近年展開《亻厓个新竹》客家文化系列套書出版計畫，內容以客語字及華語共同書寫，近日出版套書第4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦