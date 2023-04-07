提升勞動競爭力 苗縣府規畫開辦職前職訓班、照服專班
苗栗縣政府為提升勞動競爭力，今年規畫辦理職前職業訓練6個班及照顧服務員專班訓練8個班，將提供超過450人次訓練機會，鼓勵縣內失業、待業或在職勞工培養一技之長，提升個人專業技能；此外，縣府結合勞動部苗栗就業中心規畫今年辦理14場次的就業媒合及3場校園徵才，全年將可提供約7000個職缺，有意求職、轉職者可多利用。
縣府勞工及青年發展處長彭德俊指出，依求職者及就業市場需求， 縣府今年將辦理不同職類的職訓專班，規畫辦理6班次，包括時尚美睫與藝術美甲培訓班、客衫傳藝旗袍創作班、智能機械實務操作人員訓練班、時尚袋包打版與製作人才培訓班，6至8月並辦理食品加工、有機農業及農產加工等課程，符合身障、更生人、中高齡及長期失業等身分者可獲全額訓練費補助，一般失業者僅需自付20%訓練費用，相關資訊可查詢台灣就業通網站或洽各培訓單位報名。
他指出，配合中央推動長照政策，今年並補助社團法人苗栗縣家族照顧協會等8個單位開辦8班次，預計訓練281名長照專業人員投入市場，逐步補足長照人力需求。
縣府上午舉辦「夢想職航 、薪資所向」記者會，為今年職訓、就業媒合活動宣傳，會場並邀承訓單位設攤展示作品，希望讓縣民了解課程內容，藉訓練提升就業技能及職場競爭力。
縣長鍾東錦表示，65歲以上退休員工除固定領勞保年金以外，有的企業還會鼓勵這些退休人員擔任較輕鬆且易勝任的的工作，這將是未來企業走向。台灣老年化越來越快，喜的是醫療品質越來越好，台灣人越來越長壽，但生育率降低，年輕人將來要照顧老人相對吃力，鼓勵年輕人學習照服急救專長，希望每個人都可把急救照服的訓練當作第二專長，期許大家都可找到事業第二春或更佳的就業機會，薪資越來越高。
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